النفط يرتفع بفضل آمال تعافي الطلب وارتفاع إصابات كورونا في الهند يكبح المكاسب

النفط يرتفع بفضل آمال تعافي الطلب وارتفاع إصابات الفيروس في الهند يكبح المكاسب

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مدعومة بآمال في تعافي الطلب مع تحسن النمو العالمي وتخفيف

إجراءات العزل العام، لكن المخاوف بشأن ارتفاع إصابات الموجة الثانية لكوفيد-19 في الهند يكبح المكاسب.



وزادت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 65.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفعت ثمانية سنتات أمس الخميس.



وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 61.94 دولار للبرميل، بعد زيادة أيضا ثمانية سنتات أمس الخميس.



وقالت مارجريت يانج الإستراتيجية لدى ديلي فيكس ومقرها سنغافورة "انتعشت أسعار النفط لليوم الثاني إذ دعمت بيانات إعانة البطالة الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع آفاق الطلب على الطاقة

في أمريكا الشمالية"، "البيانات الكلية الأحدث من الولايات المتحدة والصين مشجعة، وتشير إلى تعاف اقتصادي قوي من أكبر اقتصادين في العالم، بينما من المتوقع أن تُبقي أوبك خطط الإنتاج الحالية دون تغيير في اجتماع الأسبوع المقبل للمساعدة في استقرار أسعار النفط".



وقالت شركة التكرير الأمريكية فاليرو إن الطلب على البنزين والديزل عاد إلى 93 بالمئة و100 بالمئة من المستويات التي كان عليها قبل الجائحة، فيما قال المدير التجاري للشركة جاري سيمونز إن

الشركة "متفائلة جدا بشأن البنزين مستقبلا".



لكن محللين قالوا إن صعودا جديدا في الإصابات في الهند واليابان يشير إلى تعاف متفاوت للطلب في أجزاء مختلفة من العالم وإن أسعار النفط قد تتعرض للمزيد من الضغط إذا تدهور الوضع في

السوقين الرئيسيين.



ويتجه عقدا الخامين القياسيين صوب خسارة أسبوعية بنحو اثنين بالمئة بفعل مخاوف بشأن انخفاض الطلب على الوقود في الهند، ثالث أكبر مستورد في العالم للنفط، حيث بلغت الإصابات والوفيات

بكوفيد-19 مستوى قياسيا جديدا هذا الأسبوع.