الفلبين تسجل 8 آلاف و719 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفلبينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 8 آلاف و719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 979 ألفا و740 حالة.

وذكرت صحيفة “فلبين ستار” المحلية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 16 ألفا و529 وفاة بعد تسجيل 159 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



كما تعافى 13 ألفا و812 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية من إصابتهم بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 860 ألفا و412 متعافيا، بينما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد حتى الآن 102799 شخصا، أو ما يمثل 5. 10% من إجمالي عدد المصابين.



الفلبين تستأنف استخدام لقاحات «أسترازينيكا».. وهونج كونج تحذر دخول سكانها

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، الإثنين الماضي، عن استئناف طرح لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" الذي طورته شركة "أسترازينيكا" البريطانية للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا في إطار برامج التطعيم الوطنية.



وقالت ماريا روزاريو فيرجير، وكيلة وزارة الصحة- في تصريحات نقلتها صحيفة "فلبين ستار" المحلية على موقعها الإلكتروني- إن الوزارة وافقت على توصيات إدارة سلامة الغذاء والدواء في البلاد بمواصلة استخدام لقاحات أسترازينيكا.



وأضافت فيرجير: "بناءً على التوصية التي قدمتها إدارة سلامة الغذاء والدواء، قررنا مواصلة استخدام اللقاح؛ حيث أكد الخبراء أن فوائده تفوق مخاطره"، مشيرة إلى أن وزارة الصحة ستصدر إرشادات إضافية يجب اتباعها عند إعطاء اللقاح، وأكدت أن حالات جلطات الدم التي اقترنت باسمه كانت نادرة للغاية في الفلبين.



جدير بالذكر أن الفلبين حصلت على 525 ألفا و600 جرعة لقاح من أسترازينيكا، في شكل تبرعات من قبل مبادرة كوفاكس العالمية، في شهر مارس الماضي، فيما أعلنت مصادر حكومية مطلعة قبل يومين أن البلاد بصدد استلام المزيد من جرعات أسترازينيكا في وقت لاحق من الشهر المقبل.



وحتى الآن، طرحت الفلبين أكثر من 1.45 مليون جرعة لقاح، بينما تلقى 1.26مليون شخص الجرعة الأولى منه، فيما تلقى 191 ألفا و982 من العاملين بقطاع الصحة الجرعة الثانية.