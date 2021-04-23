الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«لدينا 950 سريرا شاغرا».. «الصحة» ترد على «تدهور الوضع الوبائي في سوهاج»

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أكدت وزارة الصحة والسكان عدم صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة وفيديوهات تُشير إلى تدهور الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد بمحافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، فى بيان اليوم، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تابعت الوضع الوبائي لفيروس كورونا في محافظة سوهاج على مدار الأسبوع الحالي، ونسب الإصابات والوفيات ومعدلات الشفاء، ونسب تردد حالات الاشتباه على المستشفيات.

وأضاف مجاهد أنه يتم استقبال حالات فيروس كورونا بـ17 مستشفى على مستوى المحافظة بطاقة سريرية 1551 سرير داخلي وعناية مركزة، و53 جهاز تنفس صناعي، وذلك بعد أن تم التوسع في المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا بالمحافظة، موضحًا أن مرضى فيروس كورونا المتواجدين بالمستشفيات بمحافظة سوهاج ويتلقون الرعاية الطبية يبلغ عددهم 414 مريضًا.

وأكد مجاهد توافر 950 سريرًا داخليًا و70سرير عناية مركزة و18 جهاز تنفس صناعي شاغرين بالمستشفيات في محافظة سوهاج لاستقبال مرضى فيروس كورونا.

ولفت إلى توافر الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات في محافظة سوهاج بإجمالي سعة 47 ألفًا و890 لتًرا من الأكسجين بـ تنكات المستشفيات، بالإضافة إلى1347 أسطوانة أكسجين، ويتم التوريد العاجل باستمرار بالتنسيق مع غرفة الإمداد المركزية بالوزارة، كما أكد توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات.

وأكد مجاهد إرسال إمداد طبي عاجل إلى محافظة سوهاج خلال الأسبوع الجاري، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موضحًا أن الإمدادات شملت (200 اسطوانة أكسجين، و20 جهاز مونيتور، و12 جهاز تنفس صناعي، 20 مُركز أكسجين) بالإضافة إلى  تانك أكسجين طبي سعته 11 ألف لتر.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت بتكثيف حملات التوعية بالإجراءات الاحترازية للمواطنين بالمحافظة من خلال فرق التواصل المجتمعي، كما وجهت بمضاعفة أعداد فرق العزل المنزلي ليصل إلى 100 فريق طبي لمتابعة الحالة الصحية لمرضى فيروس كورونا من الحالات البسيطة بالمنازل، كما يتم توجيه الحالات الحرجة إلى المستشفيات، كما أكدت أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية من خلال إرسال رسائل نصية بها كلمة "عزل" على الرقم (1440).

الصحة تدهور الوضع الوبائي لفيروس كورونا فيروس كورونا المستجد بمحافظة سوهاج حالات فيروس كورونا توافر الأكسجين الطبي

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