الجمعة 23 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا خلال الربع الأول

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ذكرت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات اليوم الجمعة، أن التحول إلى السيارات الكهربائية في أوروبا يثبت قوتها على البقاء.
 

ومثلت السيارات الكهربائية بالكامل والهجين القابلة للشحن حوالي 15% من مبيعات سيارات الركاب في الربع الأول.


وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم إنه في حين أن هذا أقل بشكل طفيف عما كان عليه خلال ثلاثة أشهر حتى ديسمبر الماضي، عندما أدت قواعد الانبعاثات الأكثر صرامة إلى ارتفاع متأخر في عمليات الشحن ، فإنه مازال ضعف ما كان عليه تقريبا مقارنة بنفس الفترة  قبل عام.
 

وتفوقت أوروبا على الصين كأكبر سوق للسيارات التي تعمل بالبطاريات في عام 2020، وارتفعت مبيعات السيارات الهجين القابلة للشحن بشكل أسرع  مما عليه المركبات الكهربائية، خلال الربع الأول. 

وارتفعت حصتها في السوق إلى 8.1 % ،  من 3.2 %، بينما السيارات التي تعمل بالبطاريات بشكل كامل مثلت 6.6% من التسجيلات، بارتفاع من 4.2 % العام الماضي.
 

وتضاعف إجمالي مبيعات المركبات الكهربائية تقريبا عما كانت عليه في نفس الفترة قبل عام، عندما تسببت الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا في إغلاق المصانع وصالات العروض.

وقد أبرز موقع بلومبرج الإلكتروني زيادة وتيرة انتشار السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ نتيجة لتبنى سياسات إعطاء حوافز على شراء هذه النوعية من السيارات، وإعطاء المصنعين مهلة ضريبية على أرباحهم، بالإضافة إلى الحاجة إلى استخدام طاقة نظيفة في ظل تفاقم أزمة المناخ وحرائق الغابات التي يتكرر وقوعها في أماكن مختلفة من العالم، خاصة مع اقتراب موسم الصيف.

وذكر الموقع، أن ولاية كاليفورنيا تحتل الترتيب الأولى في الولايات المتحدة فيما يتعلق بانتشار سيارات تسلا الكهربية، بنسبة تصل إلى 37 بالمائة، حيث بلغت مبيعات الشركة في عام 2020 حوالي 37 ألفا و801 سيارة في هذه الولاية فقط، وهو ما يمثل 15% من إجمالي مبيعات الشركة على مستوى العالم.

وأضاف أنه جاء في الترتيب الثاني ولاية فلوريدا، حيث شهدت مبيعات هذه السيارة بها ما يزيد على 16 ألف سيارة، بينما احتلت ولاية تكساس الترتيب الثالث بمبيعات تزيد على عشرة آلاف سيارة.

وأشار الموقع إلى أن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، كان قد أعلن في شهر سبتمبر الماضي أن مبيعات السيارات التي تعمل بالوقود سيتم حظرها اعتبارا من عام 2035، الأمر الذي يفسر التسارع الكبير في انتشار السيارات الكهربية في هذه الولاية تحديدا.

 

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