الجمعة 23 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دعت لإعادة قنوات الحوار المتخصصة لمنع هجمات القرصنة الإلكتر -*ح ونية

موسكو تعرض على واشنطن تبادل ضمانات عدم التدخل في الشئون الداخلية

لافروف
لافروف

عرضت روسيا على الولايات المتحدة تبادل ضمانات عدم التدخل في الشئون الداخلية لبعضهما البعض، وذكرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية محلية بأن موسكو عرضت على واشنطن كذلك إعادة قنوات الحوار المتخصصة في مجال منع هجمات الهاكرز، بما في ذلك على المستوى العالي.


وأضافت الوزارة، تعليقًا على الوضع في مجال التهديدات السيبرانية: "أن من بين الخطوات الضرورية الأولى في الاتجاه الصحيح، يمكن أن يكون رد فعل واشنطن على مبادرة استعادة الحوار الروسي الأمريكي في مجال أمن المعلومات الدولي، التي طرحها الرئيس فلاديمير بوتين في 25 سبتمبر 2020".

 تفاصيل المبادرة الروسية


وأشارت إلى أن جوهر هذه المبادرة الروسية يتلخص في اعتماد مجموعة من الإجراءات العملية لإعادة تشغيل العلاقات الثنائية في مجال استخدام التكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات والعودة إلى صيغ الحوار المتخصصة وقنوات الاتصال، بما في ذلك على أعلى المستويات، وإبرام اتفاقيات بشأن منع الحوادث في الفضاء المعلوماتي وتبادل ضمانات عدم تدخل أحد الطرفين في الشئون الداخلية للطرف الآخر.


وأوضحت الخارجية الروسية أن موسكو تدعو أيضًا إلى عقد اتفاق عالمي شامل حول تبني التزامات سياسية من قبل مختلف الدول بعدم المبادرة باستخدام التكنولوجيات المعلوماتية والاتصالات ضد بعضها البعض.


"الأمن الروسي": علاقاتنا مع واشنطن عادت لحقبة الحرب الباردة

 

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف، أن العلاقات بين موسكو وواشنطن عادت في السنوات الأخيرة من حيث الجوهر إلى حقبة الحرب الباردة.


وشدد "مدفيديف" على أن العقوبات والخلافات وأساليب المواجهة تؤدي إلى عدم استقرار دائم في العالم، مضيفا أن روسيا اليوم مثل الاتحاد السوفيتي في الماضي تمثل للولايات المتحدة مصدر خصومة وتهديد.

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