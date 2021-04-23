«السباعية للإنشاد الديني» تحيي ليالي رمضان بالمدائح النبوية انطلاقا من أسوان

في 3 محافظات

تشارك فرقة السباعية للإنشاد الديني التابعة لفرع ثقافة أسوان، بقيادة الشيخ حسين اليومي، في إحياء الليالي الرمضانية المباركة بعدد من المحافظات، خلال الفترة المقبلة، و تأتي مشاركتها في المحافظات، كالتالي، القاهرة يوم 14 رمضان، السويس 15 رمضان، الاسماعيلية 16 رمضان، المسرح الروماني17 رمضان، حى الاسمرات 18 رمضان، قصر ثقافة شبرا الخيمة 19 رمضان.

و تشمل مشاركة فرقة السباعية للإنشاد الديني، تقديم العروض المتميزة لمجموعة متنوعة من الابتهالات، والتواشيح والمدائح النبوية عن خير خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يا أمنة بشراكي سبحان من أعطاكي، و راحو المدينة وصلوا باب السلام شموا المسك والطيب من ذاك المقام''.

جدير بالذكر أن فرقة السباعية للإنشاد الديني اعتمدت بقصر ثقافة السباعية منذ عام 2009، ويصل عدد أعضاء الفرقة إلى 24 شخصًا، وقدموا مشاركات دوليةفي كل من إندونيسيا، الجزائر، تونس، السودان، الهند، وغيرها.

على الرغم من وجود العديد من الفرق للإنشاد الديني، فالسباعية تتميز بأن جميع أعضاء الفرقة من أبناء الطرق الصوفية، ومن أبرز القصائد التي تنشدها الفرقة قمر، من مثل أحمد، عطر الله روضة المصطفى، فى الرضوة النبوية، سلام الله على الهادى، وغيرها.

فعاليات متنوعة في قصر ثقافة أسوان



في سياق آخر شهد قصر ثقافة أسوان خلال الفترة الماضية تنظيم العديد من الفعاليات، والتي تضمنت انطلاق فعاليات الملتقى التاسع لثقافة المرأة بعنوان "ثقافة وفنون المرأة الحدودية" والمقام "ضمن مشروع أهل مصر"، وشاركت به ما يقرب من 120 فتاة وسيدة من محافظات "مرسى مطروح و الوادى الجديد والبحر الأحمر و شمال وجنوب سيناء و حلايب وشلاتين واسوان بالاضافة إلى فتيات محافظة القاهرة".

رفع الوعي بقضايا السكان والتنمية

وذلك بهدف دمج الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة، ورفع الوعي بقضايا السكان والتنمية والتغذية الصحية السليمة، وقضايا البيئة والحفاظ عليها، وتنمية المهارات الشخصية والقدرة الإبداعية للمرأة المصرية، والتمكين الاقتصادي للفتيات والسيدات من خلال تعليمهن تأهليهن للدخول إلى سوق العمل.

كما أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال الفترة الماضية، عدد من الفعاليات للوصول بالمنتج الثقافي للقرى الأكثر احتياجا وتحقيق العدالة الثقافية من خلال عروض المسرح المتنقل بقرى محافظة محافظة أسوان، حيث نظم فرع ثقافة أسوان قافلة ثقافية بقريه قورتة تستمر لمدة ثلاثة أيام.

كما تضمنت الفعاليات الثقافية أيضًا الفترة الماضية، انطلاق الملتقى التراثي الأول لأطلس للمأثورات الشعبية و الملتقى الثقافي السابع للشباب بقصرى ثقافة العقاد وتوشكى.

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