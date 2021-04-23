رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع بعيد تحرير سيناء

مواصلة الحكومة بذل جهودها لتحقيق التنمية الشاملة

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء، وعودتها إلى حضن الوطن.

وتقدم رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، بأسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس السيسي بهذه المناسبة، التي ستظل دائما وأبدا فخرا لنا جميعا تُذكرنا بنصر أكتوبر – العاشر من رمضان المجيد، الذي قدّم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، والحفاظ على مقدراته.

رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الحكومة بذل جهودها لتحقيق التنمية الشاملة



وفي برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي، الرئيس السيسي على مواصلة الحكومة بذل قصارى جهودها، من أجل تحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد تحت قيادته، كي تحافظ مصرنا الغالية على مكانتها المرموقة بين دول العالم أجمع، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعب مصر العظيم بالمزيد من الخير والأمن والسلام.

رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بعيد تحرير سيناء



كما بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.



وبهذه المناسبة، عبّر رئيس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية للقائد العام للقوات المسلحة، ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد، من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى على شعب مصر العظيم وقد تحقق كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.