الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الفلسطينى: اعتداءات الاحتلال فى القدس إرهاب دولة منظم

محمد اشتية
محمد اشتية

استنكر رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على المواطنين في مدينة القدس المحتلة الليلة الماضية.

ووصف اشتية فى بيان له اليوم الجمعة، تلك الاعتداءات التي أصيب خلالها عشرات الشبان بجروح بأنها إرهاب دولة منظم، يستهدف تهويد المدينة المقدسة، وفرض وقائع زائفة  فيها، والمس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، بالاقتحامات اليومية المتكررة للمسجد الأقصى، ومحاولات إحراق كنيسة الجثمانية  قبل أشهر.

وطالب اشتية المجتمع الدولي ولجان حقوق الإنسان العالمية، لإدانة تلك الاعتداءات، والعمل على توفير الحماية الدولية للمواطنين المقدسيين، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

كما ثمن وأشاد اشتية بشجاعة أهالى مدينة القدس المحتلة، وتصديهم البطولي للمستوطنين وجنود الاحتلال، وإفشال مخططاتهم التي تستهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى المبارك، قبلة المسلمين الأولى خلال الشهر الفضيل، بما ينطوي عليه ذلك من مخاطر تمس بمشاعر المدافعين مقدساتهم .

وتابع اشتية فى البيان "إن مشاهد البطولة الطالعة من شوارع وحارات مدينة القدس هذه الليلة للشبان المقدسين العزل النابعة من قوة إرادتهم ومضاء عزيمتهم، وهم يتصدون لاعتداءات المستوطنين، تؤكد من جديد فشل المخططات الإسرائيلية في تهويد المدينة المقدسة، وتعيد إلى الأذهان مشاهد البطولة في مقاومة وإفشال مخططات البوابات الإلكترونية التي  تصدى لها أهالي المدينة مسلمين ومسيحيين، والتي حاولت سلطات الاحتلال فرضها على المصلين في المسجد الأقصى المبارك قبل أربعة أعوام".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى قرابة 50 شابا فلسطينيا من مختلف أحياء القدس الشرقية المحتلة بعد أن تصدوا مساء أمس وبعد منتصف الليلة الماضية، لعصابات المستوطنين الذين اعتدوا على المقدسيين.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان نشرته صحف إسرائيلية، إن أغلب المعتقلين هم من القدس المحتلة واعتقلوا خلال المواجهات المندلعة في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة، في حين أصيب 20 شرطيا احتلاليا جراء إلقاء الحجارة ونقل عددا منهم لتلقي العلاج.

جدير بالذكر أن المواجهات استمرت منذ انتهاء صلاة التراويح حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة، في مختلف أحياء المدينة المقدسة خصوصا تلك المتاخمة للقدس الغربية كالشيخ جراح والمصرارة والتلة الفرنسية ووادي الجوز.

رئيس الوزراء الفلسطيني إرهاب دولة منظم الإحتلال الإسرائيلي القدس المسجد الأقصى

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