«الأمن الروسي»: علاقاتنا مع واشنطن عادت إلى حقبة الحرب الباردة

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف بأن العلاقات بين موسكو وواشنطن عادت في السنوات الأخيرة من حيث الجوهر إلى حقبة الحرب الباردة.



وشدد مدفيديف، على أن العقوبات والخلافات وأساليب المواجهة، تؤدي إلى عدم استقرار دائم في العالم، مضيفا أن روسيا اليوم، مثل الاتحاد السوفيتي في الماضي، تمثل للولايات المتحدة مصدر خصومة وتهديد.

روسيا تستعرض قوتها قرب أوكرانيا بإطلاق تدريبات عسكرية في القرم

ومنذ أيام بدأت روسيا تدريبات عسكرية ضخمة في شبه جزيرة القرم، تحت إشراف وزير الدفاع سيرجي شويجو، في إطار استعراض القوة على الحدود الجنوبية لأوكرانيا، مما أثار قلقا كبيرا في كييف والغرب.

وقالت وزارة الدفاع: إن شويجو حلق بطائرة هليكوبتر فوق مناطق نشر القوات والمعدات، وتفقد درجة استعداد القوات البحرية والبرية.

وقالت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء: إن التدريبات ستجري بمشاركة أكثر من عشرة آلاف جندي وما يزيد على 40 سفينة حربية.



وفي موسكو.. قال الكرملين: إن الرئيس فلاديمير بوتين على علم بدعوة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعقد اجتماع لبحث الأزمة.



وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "إذا رأى الرئيس ذلك ضروريا سيرد بنفسه.. ليس لدي ما أقوله بشأن هذا الأمر الآن".



ويأتي تركيز القوات في القرم، التي انتزعت روسيا السيطرة عليها من أوكرانيا في 2014، في إطار عملية أكبر لإعادة نشر القوات الروسية.



وقال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: إن روسيا حشدت نحو 100 ألف من قواتها قرب الحدود.

وفي وقت سابق ، حث وزير الخارجية الأوكراني الحلفاء الغربيين على إبداء استعدادهم لفرض عقوبات جديدة على روسيا، تشمل إخراجها من شبكة سويفت للتحويلات المالية العالمية لمنع الكرملين من اللجوء للمزيد من القوة العسكرية.