«مش فاضي تروح المحطة».. كيف تحجز تذاكر السكة الحديد أونلاين؟

وفرت هيئة السكك الحديدية طريقة حجز التذاكر عن طريق الإنترنت، وتتيح هذه الخدمة حجز تذاكر السفر للهيئة القومية لسكك حديد مصر للقطارات مكيفة الهواء الدرجة الأولى والدرجة الثانية فقط، حيث يمكن للمستخدمين دفع رسوم التذاكر إلكترونيا باستخدام بطاقات الائتمان.

خطوات استخدام الخدمة:

تسجيل مستخدم جديد بادخال بيانات المستخدم: اسم المستخدم، البريد الإلكترونى، الهاتف.

الدخول إلى النظام: بادخال اسم المستخدم و كلمة المرور.

اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.

فى حالة وجود مقاعد متاحة يقوم المستخدم باختيار رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة.

إدخال بيانات الدفع المطلوبة فى شاشة الدفع بالبنك.

يقوم النظام بعرض بيانات الحجز ويمكن طباعة البيانات كما يتم إرسالها للبريد الإلكترونى للمستخدم.

فى موعد الرحلة يتوجه المستخدم للمقعد المحدد حسب القطار والعربة ورقم المقعد فى بيانات الحجز ويقوم المستخدم بعرض بيانات الحجزللمختص فى القطار عند الطلب.

وكان وزير النقل أعلن وزارة اليوم إنه عقب الإطلاع على القانون رقم ١٥٢، لعام ١٦٨٠ لإنشاء السكك الحديدية، وعلى قانون الخدمةالمدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وعلى قوار وزير النقل والنقل البحري لعام ١٩٨٢، بإصدار لائحة العاملين فى الهيئة بالسكك الحديدية، ولصالح العمل، فقد تقرر تنظيم العمل داخل ورش السكك الحديدية.

وبحسب ما جاء فى بيان وزارة النقل، فإن الحد الأدني لعدد ساعات العمل والساعات الإضافية بحد أدني 35 ساعة وحد أقصى 42 ساعة أسبوعيا، وتكون مواعيد العمل للطوائف الفنية والحرفية لمدة سبع ساعات اعتبارا من 8 صباحا حتى 3 مساء داخلها ساعة راحة من 12 ظهرا حتى 1 مساء.

كما تقرر إنه يتيح لمن يدير الورشة بإن يزيد ساعات العمل الإضافية للعاملين فى الورشة فى حال احتياج العمل لذلك.

جدير بالذكر أن وزارة النقل قد اعلنت إن وزير النقل اجتماعا موسعا مع عدد كبير من العمال والفنيين والمهندسين، وأكد على انه لدينا فيقطاع السكة الحديد هدف اساسي متمثل في تتفيذ خطة تطوير السكة الحديد والتي تشمل على خمس عناصر وهي تطوير وتحديثأسطول الوحدات المتحركة من العربات والجرارات وتطوير البنية التحتية من مزلقانات وقضبان ومحطات وتحديث نظم الاشارات لزيادةمعدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية وتطوير الورش وامدادها بكافة المعدات الحديثة وتخصيص عدد من الورش للوحداتالجديدة مثل ورشة التبين للجرارت GE وايرماس لجرارات PRL مع توفير قطع الغيار والخبراء الأجانب لنقل الخبرات للعمال والفنيينالمصريين كما أكد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بعدم مسير اي عربة قديمة بنهاية هذا العام وان تكون العربات اما جديدة اومطورة.