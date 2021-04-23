الجمعة 23 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القبض على أحد منفذي «هجوم نيس» في إيطاليا

هجوم نيس
هجوم نيس

اعتقلت الشرطة الإيطالية في عملية أمنية أحد العناصر الإرهابية المساعدة في هجوم نيس، الذي تسبب في مقتل حوالي 86 شخصا في عام 2016، حسبما قالت وكالة "آكي" الإيطالية.

وقالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي إن تأكيد إلقاء القبض على المتعاون مع مهاجم نيس يؤكد فاعلية التعاون الأمني الدولي.

وهنأت الوزيرة لامورجيزي، رئيس الشرطة ومدير الأمن العام لامبرتو جانّيني، على العملية الأمنية التي تمت الليلة الماضية بتنسيق مكتب المدعي العام في نابولي، والتي أدت إلى اعتقال المواطن الألباني إندري إليزي، المتهم بتزويد محمد لحويج بوهلال بالسلاح، وهو المسئول عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيس يوم 14 يوليو عام 2016.

وأضافت المسؤولة عن وزارة الداخلية: "إن اعتقال إليزي، الذي أصدرت السلطات الفرنسية بحقه مذكرة توقيف أوروبية، يؤكد المهارات العالية لمحققي مكافحة الإرهاب في قوات الشرطة وفعالية التعاون الدولي".

وخلصت الوزيرة معربة عن الشكر "مرة أخرى لجميع رجال ونساء الشرطة الذين، باحترافهم والتزامهم اليومي، يضمنون نشاطًا وقائيًا دقيقًا ضد التهديد الإرهابي والاعتداء الإجرامي".

محمد لحويج بوهلال (تونسي) هو منفذ هجوم نيس عام 2016 حيث كان يقود سيارة شاحنة صدم بها حشد من الناس المحتفلين بيوم الباستيل في مدينة نيس الفرنسية، مما أسفر عن مقتل 84 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من ذلك بكثير.

وكانا فرنسا أقامت حفل تكريم ضحايا مدينة نيس الساحلية، الذين قتلوا في 29 أكتوبر الماضي على يد مهاجر تونسي دخل البلاد بطريقة غير شرعية.

الشرطة الإيطالية هجوم نيس التعاون الأمني

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