الجمعة 23 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة على المستشفيات الخاصة بكفر الشيخ لرصد حالات كورونا

الدكتورة سوسن سلام
الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن إدارة العلاج الحر بديوان المديرية وجميع أقسام العلاج الحر بالإدارات الصحية بالاشتراك مع فرق مكافحة العدوى التابعة لمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ، شنت حملة مرور مكبرة على جميع المستشفيات والمراكز الطبية للتنبيه على ضرورة التبليغ عن أي مريض كورونا يتم إدخاله إلى المنشأة فوراً، وذلك بناءً على تعليمات رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بضرورة الإبلاغ عن حالات كورونا التي يتم استقبالها بالمنشآت الطبية الخاصة.

وأضافت سلام، أن ذلك الإجراء يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة و وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا والسيطرة على انتشاره وحرصا على صحة وسلامة المواطن والتي تعتبرها القيادة السياسية مسألة أمن قومي.

إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

فيما كثفت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة مع بدء الموجة الثالثة.

وتواصل مراكز تقديم لقاح فيروس كورونا، بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوس سلام، وكيل وزارة الصحة، عملها لتقديم لقاح كورونا للأطقم الطبية والمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة.

وتستقبل مستشفيات قلين المركزي ودسوق العام والحامول المركزي وسيدي غازي المركزي، كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، لإعطائهم لقاح فيروس كورونا، استكمالا لحملة التطعيم التي بدأتها الدولة والتي تستهدف هذه الفئات.

وشدد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية وخاصة داخل المؤسسات الحكومية ووسائل المواصلات ، مؤكدا تطبيق الغرامات المالية الفورية علي كل من لا يرتدي الكمامة الطبية داخل المؤسسات الحكومية أو المواصلات العامة تطبيقا لقرار وزير التنمية المحلية من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا علي المواطنين ولمحاصرة الفيروس.

كورونا الصحة أخبار كفر الشيخ مراكز طبية سوسن سلام

الأكثر قراءة

مكتوب.. دعاء يوم 11 من رمضان 2021.. اقرأ دعاء اليوم الحادي عشر 1442

بنزين 80 بـ6.50 جنيه.. «البترول» تعلن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 23-4-2021 فى مصر

الإفتاء تحسم الجدل حول توقيت صلاة الفجر الصحيح فى مصر

«النقل» توضح حقيقة ربط القضبان الحديدية بوصلات خشبية

حريق في مصنع مراتب بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل يكتب.. عندما يصبح الصقر «دجاجة»

أحمد بهاء الدين شعبان

النيل في خطر: قراءة في كتاب مهم (3)

د. القس صفوت البياضى

الدور الأمريكي في السد الإثيوبي.. والمبادئ الأساسية للحقوق الإنسانية

جلال حمام

إثيوبيا.. الضلع الجنوبي لحلف الجوار

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تستنكر تحريض المستوطنين على قتل العرب

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

فلسطين تطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لعقد الانتخابات في القدس