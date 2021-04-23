حملة على المستشفيات الخاصة بكفر الشيخ لرصد حالات كورونا

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن إدارة العلاج الحر بديوان المديرية وجميع أقسام العلاج الحر بالإدارات الصحية بالاشتراك مع فرق مكافحة العدوى التابعة لمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ، شنت حملة مرور مكبرة على جميع المستشفيات والمراكز الطبية للتنبيه على ضرورة التبليغ عن أي مريض كورونا يتم إدخاله إلى المنشأة فوراً، وذلك بناءً على تعليمات رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بضرورة الإبلاغ عن حالات كورونا التي يتم استقبالها بالمنشآت الطبية الخاصة.

وأضافت سلام، أن ذلك الإجراء يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة و وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا والسيطرة على انتشاره وحرصا على صحة وسلامة المواطن والتي تعتبرها القيادة السياسية مسألة أمن قومي.

إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

فيما كثفت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة مع بدء الموجة الثالثة.

وتواصل مراكز تقديم لقاح فيروس كورونا، بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوس سلام، وكيل وزارة الصحة، عملها لتقديم لقاح كورونا للأطقم الطبية والمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة.

وتستقبل مستشفيات قلين المركزي ودسوق العام والحامول المركزي وسيدي غازي المركزي، كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، لإعطائهم لقاح فيروس كورونا، استكمالا لحملة التطعيم التي بدأتها الدولة والتي تستهدف هذه الفئات.

وشدد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية وخاصة داخل المؤسسات الحكومية ووسائل المواصلات ، مؤكدا تطبيق الغرامات المالية الفورية علي كل من لا يرتدي الكمامة الطبية داخل المؤسسات الحكومية أو المواصلات العامة تطبيقا لقرار وزير التنمية المحلية من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا علي المواطنين ولمحاصرة الفيروس.