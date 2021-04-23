الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 23-4-2021 في مصر

أرشيفية
أرشيفية

يعرض لكم “ الدستور ” في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 23-4-2021 في مصر.

سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 23-4-2021 في البنوك المصرية

سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري

حيث تداول سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.76 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 18.88 جنيه.

سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.77 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 18.92 جنيه.

سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر

وشهد سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.77 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 18.92 جنيه.

سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية

حيث سجل سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.78 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 18.95 جنيه.

سعر اليورو الأوروبي في بنك البركة

وبلغ سعر اليورو الأوروبي في بنك البركة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.80 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 18.98 جنيه.

سعر اليورو الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وشهد سعر اليورو الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.66 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 18.85 جنيه.

سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي CIB

وتداول سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي CIB اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.80 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 18.95 جنيه.

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