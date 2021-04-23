الجمعة 23 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحذير أمريكي بشأن تهديد إيران لمضيقي «هرمز» و«باب المندب»

ماكينزى
ماكينزى

حذرت القيادة المركزية الأمريكية من استمرار إيران فى تهديد مضيقى هرمز وباب المندب من خلال استخدام جماعة الحوثى.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، إن إيران مستمرة في تهديد مضيقي هرمز وباب المندب من خلال زرع الألغام واستخدام الحوثيين، مما يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي.

وتابع الجنرال ماكينزي، خلال مؤتمر صحفي في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون":  "هناك قلق كبير حول قضية الألغام في مضيق هرمز وتدخلات إيران في تلك المنطقة أمام الولايات المتحدة، المنطقة كبيرة وإيران تستطيع زرع آلاف الألغام البحرية، وهناك أيضا مضيق باب المندب في البحر الأحمر الذي ربما يشكل تهديدا اخر من خلال استخدام الحوثيين، إغلاق مضيق هرمز سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي ونحن نعمل سويا مع البريطانيين لإيجاد الحلول المناسبة"، وفقا لما نقلته قناة "العربية".

وأكد ماكينزى قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط أن إيران مستمرة باستخدام سلوك التهديد في المنطقة.

وشدد ماكينزي على أن الولايات المتحدة لن تنجر إلى مواجهة عسكرية مع إيران.

وحول إعادة إيران منذ يناير الماضى حساباتها بشأن نوايا الولايات المتحدة، أوضح ماكينزى أن تحركات إيران بشأن برنامجها النووي يمكن العدول عنها، مشيرا إلى أن ما يقلقه حاليا هو البرنامج الصاروخي الإيراني، حيث إن طهران تطور دقة صواريخها.

ومن جانب آخر، لفت ماكينزي إلى أن الولايات المتحدة ستبقى في العراق مع باقي دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" للقضاء على داعش.

وتابع ماكينزى: "العراق يريدنا أن نبقى هناك"، مؤكدا أن لا خطط لخفض القوات الأمريكية في العراق كما حدث في أفغانستان.

وحول الملف السوري قال ماكينزي: "لا أرى احتمالا لاندلاع أزمة في شمال شرقي سوريا".

كما تطرف ماكينزي إلى الوضع فى أفغانستان، قائلا إن "مكافحة الإرهاب بعد الانسحاب من أفغانستان سيكون أصعب، متابعا الأمريكيين سيتابعون مراقبة ومكافحة الإرهاب الآتي من أفغانستان بعد الانسحاب".

يذكر أن كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور جيم انهوف، انتقد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من أفغانستان.

وقال انهوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "‏لم تعطيني الإحاطة الإعلامية بشأن أفغانستان أي سبب للاعتقاد بأن الانسحاب الأمريكي الكامل سيحسن أو يحل أي تحدٍ أمني، متابعا أنا قلق أكثر من أن الانسحاب سيجعل التهديدات القائمة أسوأ، أنا أعارض بشدة هذه السياسة غير الحكيمة".

القيادة المركزية الأمريكية إيران الحوثي زرع الألغام مضيقى هرمز وباب المندب

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