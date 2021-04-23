حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الجمعة 23 أبريل 2021

تقدمها جاكلين عقيقي..

قدمت عالمة الفلك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم لمواليد جميع الابراج الفلكية ليوم الجمعة 23 أبريل 2021 على النحو التالي:

برج الحمل:

مهنياً: تدخل مجال جديد يلائمك إلى أقصى حد، وتزدهر الأفكار المادية والاقتصادية وتبدو شغوفاً بجديد يطرح ولكن حافظ على علاقاتك بزملائك.

عاطفياً: لا شك في أن هذا اليوم يهبك الحيوية ويزيد من جاذبيتك، إذ تسمح لك الظروف بالتمتع بلحظات سعيدة مع الحبيب.

صحياً: أمراض القلب هي الخطر المحدق بك، فإذا عرفت كيف تريح نفسك تبعد عنك هذا الشبح حافظ على هدوئك قدر الإمكان.

برج الثور:

مهنياً: تلاقي النجاح والأفراح وتبرهن عن قدرات كبيرة وتحقق المرتجى، وقد تتلقى خبراً جيداً وتفرح بأجواء مؤاتية ولكن حافظ على علاقاتك بزملائك.

عاطفياً: تمتلك قدرة فائقة على الاقناع، ذلك من شأنه أن يساعدك في تبرير خطواتك المقبلة تجاه الشريك.

صحياً: لا تسلّم نفسك لأصحاب المدعين بالشأن الصحي، بل استشر أصحاب الاختصاص ومارس الرياضة بشكل منتظم.

برج الجوزاء:

مهنياً: بعض التصرفات العشوائية قد تسيء إلى صورتك الحقيقية في مجال العمل، لكنّك قادر على توضيح الأمور لمديرينك قبل فوات الآوان.

عاطفياً: تعيش لحظات جميلة جداً تستعيد خلالها ثقة الأحباء بك وتتحرر من العقد والتحفّظات في العلاقة مع الشريك.

صحياً: عليك أخذ إجازة لتجدد نشاطك وتستعيد قوتك لممارسة أعمالك بارتياح كبير حافظ على صحتك وهدوئك اكثر من ذلك.

برج السرطان:

مهنياً: ينتقل أحد الزملاء إلى موقع مهم في العمل، ولكنه لا ينسى حسن تعاملك معه، فيسهل لك اتصالاتك وتكافأ على ما تفعل لذلك حافظ دائما على علاقاتك مع من حولك.

عاطفياً: أعتبر هذا اليوم رومانسياً بامتياز مع الشريك وهو يروج العواطف الجياشة وينعش القلب بالحب والمودة والرحمة.

صحياً: من المفيد جداً لك هذا اليوم أن تخرج إلى الطبيعة أو تلتقي الأصدقاء وتمارس نشاطات رياضية متنوعة حتى تحافظ على أعصابك وصحتك.

برج الأسد:

مهنياً: تعيش يوما مثمرا على مختلف المستويات ويخدم مصالحك على كافة المستويات لذلك ناقش وكرر محاولاتك كي تحقق أهدافك.

عاطفياً: أحذّرك من تراجع في مجرى العلاقة بسبب مشاعرك السلبية تجاه نفسك في الدرجة الأولى وتجاه الشريك في الدرجة الثانية.

صحياً: أنصحك بأن لا تولي المتاعب والشؤون اليومية أهمية زائدة.

برج العذراء:

مهنياً: يدخل إنسان طموح على خط حياتك المهنية، فتتعلم منه الجديد وتقبل على النجاح، وبما أنك شخص منطقي ولكن عليك القيام ببعض التدابير الوقائية منها ان تحافظ على علاقاتك بزملائك وأن تحذر من البعض.

عاطفياً: الغيرة غير المبررة من الشريك تسهم في زيادة التباعد، وقد تكون لذلك انعكاسات سلبية غير متوقعة حافظ على علاقتك بزملائك في العمل.

صحياً: مشكلات صحية في الأسنان والسمع، خذ وقتاً للراحة والاسترخاء واحذر من اي شيء قد يأتي على صحتك.

برج الميزان:

مهنياً: تمر اليوم بكثير من التناقضات وخيبات الأمل والتأخير لا تجد لها تفسيراً، وتتأرجح بين المشاعر السارة والمخاوف المقلقة ولكن حافظ على علاقاتك بزملائك في العمل.

عاطفياً: إعتذر للشريك قبل فوات الأوان وكفر عن ذنوبك ولا بد من أن تتحسن معظم العلاقات والروابط معه ومع من حوله حتى لا تخسره وتندم على تلك العلاقة.

صحياً: تمر بتجارب مفيدة وأخرى لا معنى لها ولا جدوى سوى لإثارة غضبك حافظ على هدوئك وعلى اعصابك حتى لا تتعب وتخسر صحتك.

برج العقرب:

مهنياً: يقوى النشاط المهني هذا اليوم على نحو غير اعتيادي، وتنجح محاولتك لتوضيح غايتك وأهدافك ولكن حافظ على علاقاتك بزملائك واحذر غدرهم.

عاطفياً: تشعر أن علاقتك بالشريك لا تواجه صعوبات على صعيد التعامل معه، وما كنت تتوقعه منه غير معاكس لرغباتك اذا كنت تريده حافظ على علاقتكما.

صحياً: نقص المناعة الذي تشعر به اليوم سببه الكسل وعدم القيام بنشاطات مفيدة للجسم مارس الرياضة قدر الإمكان حتى تحافظ على صحة جسمك.

برج القوس:

مهنياً: قد يوحي هذا اليوم ببعض الجدل والنزاعات في حياتك المهنية، لكنك قادر على التغلب على الصعوبات مهما تكن كبيرة ولكن احذر كل من هم حولك في مجال العمل.

عاطفياً: تسامح مع الشريك لأنه عفوي وطيب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلّبت في موقفك حافظ على علاقتكما.

صحياً: نتيجة وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدرها العمل، قد تشكو تشنجاً في الأعصاب احذر الانفعالات.

برج الجدي:

مهنياً: ترتاح من ضغوط مزعجة وتتحسن نفسيتك ويكون هنالك فرص جيدة تساهم في حسم الأمور لصالحك ولكن حافظ على علاقاتك بزملائك.

عاطفياً: الوقت مناسب لإظهار صدق نياتك و للارتباط الجاد اذا كنت عازب هناك احد انت دائما عينك عليه صارحه بحبك.

صحياً: إذا وضعت لنفسك أهداف صحية فابدأ بتنفيذها منذ اليوم قبل فوات الأوان حتى تحافظ على صحتك.

برج الدلو:

مهنياً: يعدك الفلك بالأفضل، فتنشط الحياة المهنية والاجتماعية، وتكون المفاوضات ناشطة، كذلك المشاركة في المؤتمرات والرحلات ولكن حافظ على علاقاتك بزملائك.

عاطفياً: كثرة طلبات الحبيب ترهقك وتسبب لك التعب، ولا تطلب منه أن يثبت لك حبه وأنت تدرك أنه يعشقك حتى لا تخسره وتتدهور العلاقة بينكما.

صحياً: حاول قدر الإمكان ألا تقسو على نفسك فتوفر عليك التورط في مشاكل صحية كثيرة حافظ على أعصابك.

برج الحوت:

مهنيا: سوف تتعقد الأمور وتعرقل الأعمال وتتراجع الحظوظ يومي الخميس والجمعة تحت تأثير القمر المواجه لبرجك من برج القوس فتعيش يوم طويل ومتطلب.

عاطفياً: الحبيب مل من تحكمك وامنحه المزيد من الحرية، ولا تكن كثير الانتقاد لتصرفاته فأنت تحرجه حافظ على علاقتكما معا.

صحياً: مثابرتك المتواصلة على العمل والجلوس مطولاً يدفعانك إلى الإصابة بالإرهاق وبعض التشنجات مارس الرياضة دائمًا.