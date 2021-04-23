حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية الجمعة 23 أبريل 2021

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية النارية ليوم الجمعة 23 أبريل 2021 على النحو التالي:

من الصفات التي يشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس والتي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة، وهم شخصيات مبدعة ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياه، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم، وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، وهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية، ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان وكثيرا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين، ويحبون الظهور وتسليط الضوء عليهم.

برج الحمل

مهنياً: تدخل مجالاً جديداً يلائمك إلى أقصى حد، وتزدهر الأفكار المادية والاقتصادية وتبدو شغوفاً بجديد يطرح .

عاطفياً: لا شك في أن هذا اليوم يهبك الحيوية ويزيد من جاذبيتك، إذ تسمح لك الظروف بالتمتع بلحظات سعيدة مع الحبيب.

صحياً: أمراض القلب هي الخطر المحدق بك، فإذا عرفت كيف تريح نفسك تبعد عنك هذا الشبح.

برج الأسد

مهنياً: تعيش يوما مثمرا على مختلف المستويات ويخدم مصالحك على كافة المستويات لذلك ناقش وكرر محاولاتك كي تحقق اهدافك.

عاطفياً: أحذّرك من تراجع في مجرى العلاقة بسبب مشاعرك السلبية تجاه نفسك في الدرجة الاولى وتجاه الشريك في الدرجة الثانية.

صحياً: أنصحك بأن لا تولي المتاعب والشؤون اليومية أهمية زائدة.

برج القوس

مهنياً: قد يوحي هذا اليوم ببعض الجدل والنزاعات في حياتك المهنية، لكنك قادر على التغلب على الصعوبات مهما تكن كبيرة.

عاطفياً: تسامح مع الشريك لأنه عفوي وطيّب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلّبت في موقفك.

صحياً: نتيجة وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدرها العمل، قد تشكو تشنجاً في الأعصاب.