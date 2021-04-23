حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية الجمعة 23 أبريل 2021

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية المائية ليوم 23 أبريل 2021 على النحو التالي:

أصحاب الأبراج المائية حساسون بالإجمال فهم يتأثرون سريعاً بالأحداث والمواقف. هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء ويتميزون بحب الرومانسية الكبيرة وغالباً ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب ويحبون معاملة الشريك بكل محبة لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعامله مماثلة من الشريك. يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة.

من الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائما ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام، ويتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين، وهم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائما ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنه من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، والتي تتأثر من أقل الأشياء، ولا يستطيع مواليد الأبراج المائية مواجهة المشاكل، ولكنهم يهربون عند حدوث أي مشكلة إلى عالمة الخيالي، كما أن لهم بعض الأفكار الغير واقعية، كما أنهم شخصيات متسرعة ومتهورة، وهم ليسوا من الشخصيات الصبورة كثيرا ما يفقد الأمل وستسلم بسهولة.

برج السرطان

مهنياً: ينتقل أحد الزملاء إلى موقع مهم في العمل، ولكنه لا ينسى حسن تعاملك معه، فيسهل لك اتصالاتك وتكافأ على ما تفعل.

عاطفياً: اعتبر هذا اليوم رومانسياً بامتياز وهو يروّج العواطف الجيّاشة وينعش القلب بالحب والمودّة.

صحياً: من المفيد جداً لك هذا اليوم أن تخرج إلى الطبيعة أو تلتقي الأصدقاء وتمارس نشاطات.

برج العقرب

مهنياً: يقوى النشاط المهني هذا اليوم على نحو غير اعتيادي، وتنجح محاولتك لتوضيح غايتك وأهدافك .

عاطفياً: تشعر أنّ علاقتك بالشريك لا تواجه صعوبات على صعيد التعاطي معه، وما كنت تتوقّعه منه غير معاكس لرغباتك .

صحياً: نقص المناعة الذي تشعر به اليوم سببه الكسل وعدم القيام بنشاطات مفيدة للجسم.

برج الحوت

مهنيا: سوف تتعقد الامور وتتعرقل الاعمال وتتراجع الحظوظ يومي الخميس والجمعة تحت تاثير القمر المواجه لبرجك من القوس فتعيش يوم طويل ومتطلب.

عاطفياً: الحبيب ملّ من تحكمك وامنحه المزيد من الحرية، ولا تكن كثير الانتقاد لتصرفاته فأنت تحرجه.

صحياً: مثابرتك المتواصلة على العمل والجلوس مطولاً يدفعانك إلى الإصابة بالإرهاق وبعض التشنجات.