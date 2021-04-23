حظك اليوم لمواليد الأبراج الهوائية.. الجمعة 23 أبريل 2021

تقدم خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية الهوائية، 23 أبريل 2021 على النحو التالي:

من الصفات المشتركة بين مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة، أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدال، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليين، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

الإنسانية كلمة مشتركة تستخدم لوصف جميع الأشحاص من الأبراج الهوائية، فهم يفعلون ما بوسعهم لجعل العالم مكانًا أفضل، وكثيرًا ما ينخرطون في الأعمال الإنسانية، ولا شيء يجعلهم أكثر غضبًا من إساءة التعامل مع أي شخص، ولذلك ستكون المشاركة في الأنشطة التطوعية فكرة جيدة لجذب اهتمامهم.

برج الدلو

مهنيًا: يعدك الفلك بالأفضل، فتنشط الحياة المهنية والاجتماعية، وتكون المفاوضات ناشطة، كذلك المشاركة في المؤتمرات والرحلات.

عاطفيًا: كثرة طلبات الحبيب ترهقك وتسبب لك التعب، ولا تطلب منه أن يثبت لك حبه وأنت تدرك أنه يعشقك.

صحيًا: حاول قدر الإمكان ألا تقسو على نفسك فتوفر عليك التورط في مشاكل صحية كثيرة.

برج الميزان

مهنيًا: تمر بيوم من التناقضات وخيبات الأمل والتأخير لا تجد لها تفسيرًا، وتتأرجح بين المشاعر السارّة والمخاوف المقلقة.

عاطفيًا: اعتذر قبل فوات الأوان وكفّر عن ذنوبك ولا بد من أن تتحسّن معظم العلاقات والروابط.

صحيًا: تمر بتجارب مفيدة وأخرى لا معنى لها ولا جدوى سوى إثارة غضبك.

برج الجوزاء

مهنيًا: بعض التصرفات العشوائية قد تسيء إلى صورتك الحقيقية، لكنّك قادر على توضيح الأمور قبل فوات الأوان.

عاطفيًا: تعيش لحظات جميلة جدًا تستعيد خلالها ثقة الأحبّاء بك وتتحرّر من العقد والتحفّظات.

صحيًا: عليك أخذ إجازة لتجدد نشاطك وتستعيد قوتك لممارسة أعمالك بارتياح كبير.