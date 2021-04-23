تقدمها جاكلين عقيقى.. حظك اليوم لمواليد الأبراج الترابية الجمعة 23 أبريل 2021

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية الترابية، ليوم 23 أبريل 2021 على النحو التالي:

وتتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائما على هدف معين ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلون إلى ذلك الهدف.

كما تتميز الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدا حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم.

يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم في بعض الأحيان. يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم. يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة في علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.

برج الجدي

مهنياً: ترتاح من ضغوط مزعجة وتتحسن نفسيتك يكون هنالك فرص جيّدة تساهم في حسم الأمور لصالحك

عاطفياً: الوقت مناسب لإظهار صدق نياتك وللارتباط إذا كنت عازباً.

صحياً: إذا وضعت لنفسك أهدافاً صحية فابدأ بتنفيذها منذ اليوم قبل فوات الأوان.

برج العذراء

مهنياً: يدخل إنسان طموح على خط حياتك المهنية، فتتعلم منه الجديد وتقبل على النجاح، وبما أنك شخص منطقي أتوّقع منك القيام بعض التدابير الوقائية.

عاطفياً: الغيرة غير المبرّرة من الشريك تسهم في زيادة التباعد، وقد تكون لذلك انعكاسات سلبية غير متوقعة.

صحياً: مشكلات صحية في الأسنان والسمع، خذ وقتاً للراحة والاسترخاء.

برج الثور

مهنياً: تلاقي النجاح والأفراح وتبرهن عن قدرات كبيرة وتحقق المرتجى، وقد تتلقى خبراً جيداً وتفرح بأجواء مؤاتية.

عاطفياً: تمتلك قدرة فائقة على الاقناع، ذلك من شأنه أن يساعدك في تبرير خطواتك المقبلة تجاه الشريك.

صحياً: لا تسلّم نفسك لأصحاب المدعين بالشأن الصحي، بل استشر أصحاب الاختصاص في ذلك الأمر، حتى لاتعرض نفسك للإرهاق.