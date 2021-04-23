شهد تعلن زواجها.. تفاصيل الحلقة 11 من «ضل راجل»

استمر النجم ياسر جلال وصناع مسلسل ضل راجل الذي يعرض حاليا على شاشة قناة الحياة يوميا ضمن أعمال دراما رمضان في تشويق الجمهور حول اغتصاب ابنته ومحاولة سحلها وضربها وأجهاضها، حيث شهد الحلقة الجديدة عدد من الأحداث المختلفة حيث حاولت شقيقته وزوجها في أن يأخذوا نصيبهم في المنزل الكبير دون وجه حق، بينما ظهر أصدقاء شهد الشخصية التي تقدمها الفنانة رنا رئيس في محاولة إخفاء ما حدث.

وضمن أحداث الحلقة الحادية عشر ظهر الضابط الذي يجسد شخصيته الفنان محمود عبدالمغني وهو يحاول فتح ملف تحقيق حول محاولة الاعتداء على ابنة ياسر جلال ولكن الأمور تعطلت نظرا لإصابة والده الشخصية التي يقدمها الفنان القدير صبري عبدالمنعم، حيث تعرض لنوبة مرضية مفاجأة اضطرت نجله للتواجد في المنزل.

كما ظهرت الطبيبة المعالجة لشهد ابنة ياسر جلال وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة اللبنانية نور حيث ذهبت إلى منزل جلال من أجل الاطمئنان على ابنته ومحاولة الحديث معها على من فعل ذلك بينما كشفت له الطبيبة على أن هنا أشخاص حاولوا أن يدخلوا غرفة العناية المركزة في المستشفى وقتل شهد وتهديدها، إضافة إلى ذلك كشفت شهد في نهاية الحلقة التاسعة أنها متزوجة ولم تفعل شئ خاطئ بل كل ما فعلته هو الزواج سرا من أحد الشباب.

وكانت قناة الحياة قد أعلنت مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.



مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويقدم العمل نموذجا للرجل المصرى، بأنه ظهر وسند لأهل بيته، ويبث العمل روح ضرورة احتواء الرجل لأهل بيته.

ويشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي وآخرون.