باكستان تسجل 5870 إصابة جديدة و144 وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 5 آلاف و870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 784 ألفا و108 حالات.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 144 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 16 ألفا و842 حالة وفاة.



وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 682 ألفا و290 شخصا بعدما تماثل 5 آلاف و685 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.



ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 84 ألفا و976 شخصا.

وأظهرت الإحصاءات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في العالم والتي أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية أن العالم قد سجل ثلاثة ملايين وفاة بالفيروس حتى صباح السبت الماضي وارتفع عدد الوفيات مجددا في شهر أبريل الجاري مقارنة بالتباطؤ في شهر مارس الماضي ووصل حتى 12 ألف وفاة يوميا.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الوباء في "نقطة حرجة"، فدول تمكنت من لجم تفشي الوباء بفضل حملات التلقيح الكثيفة، وأخرى مثل الهند تواجه ارتفاعا حادا جديدا لأعداد الإصابات والوفيات.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

و أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.