مقتل 12 فى حريق بمستشفى لمرضى فيروس كوفيد - 19 بالهند

مقتل 12 في حريق بمستشفى لمرضى كوفيد-19 في الهند

قال مسؤول في إدارة الإطفاء إن 12 شخصا لقوا حتفهم اليوم الجمعة في حريق بمستشفى لعلاج مرضى كوفيد-19 في الهند، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة صعوبة في التصدي لأكبر زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا في العالم منذ بدء الجائحة العام الماضي.



و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس ” الفرنسية ، قال مسؤولون صحيون في أنحاء شمال و غرب الهند، بما في ذلك العاصمة نيودلهي، إنهم يواجهون أزمة، حيث امتلأت معظم المستشفيات عن آخرها، في الوقت الذي تنفد فيه إمداداتها من الأكسجين.



و قال مسؤول في إدارة الإطفاء، عن الحريق الذي بدأ في وحدة للرعاية الفائقة بمستشفى فيجاي فالابه في إحدى ضواحي مدينة مومباي "توفي 12 شخصا في الحريق، وفقا للمعلومات التي وردت إلينا حتى الآن".



و الحريق هو الأحدث ضمن سلسلة حوادث تعرضت لها المنشآت الصحية المكتظة بمصابي فيروس كورونا في الهند.



و لقي 22 مريضا بكوفيد-19 حتفهم يوم الأربعاء في مستشفى عام بولاية ماهاراشترا عندما نفدت إمدادات الأكسجين بسبب تسرب في خزان الأكسجين.



و أصبحت إمدادت الأكسجين الطبي والأسرة نادرة حيث وضعت مستشفيات كبرى إشعارات بعدم وجود أماكن لديها لاستيعاب مرضى.

والأسبوع الماضي، سجلت الهند أكثر من 116 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فى أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، و630 حالة وفاة، وبلغت حصيلة الإصابات الإجمالية حوالى 13 مليون إصابة، والوفيات أكثر من 166 ألفا.



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

و أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.