الهند تسجل زيادة قياسية عالمية فى إصابات كورونا لليوم الثانى

الهند تسجل زيادة قياسية عالمية في إصابات كورونا لليوم الثاني

سجلت الهند اليوم الجمعة أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا على مستوى العالم لليوم الثاني

على التوالي، كما قفزت الوفيات اليومية بالفيروس قفزة قياسية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن السلطات سجلت 332730 إصابة جديدة، ليتجاوز إجمالي الإصابات 16 مليون حالة وزادت الوفيات 2263 ليبلغ الإجمالي 186920 حالة.

وتواجه الهند، ثاني دولة أكثر تضررا جراء وباء كورونا بعد الولايات المتحدة، أزمة صحية خطيرة مع تسجيل أكثر من ألفي وفاة وأكثر من 300 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة فضلا عن نقص في العلاجات والأكسجين.

ووفقا للتقارير الأخيرة، فإن الهند لديها ما يقرب من 300 ألف حالة إصابة وأكثر من 2000 حالة وفاة خلال 24 ساعة، و هي أكبر قفزة منذ اندلاع الوباء.

وفي نفس الأثناء، تم التعرف على سلالة جديدة في الهند من فيروس سارس-كوف-2، التي أطلق عليها B.1.618، والتي تنتشر في الغالب في غرب البنغال.

والأسبوع الماضي، سجلت الهند أكثر من 116 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، فى أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، و630 حالة وفاة، وبلغت حصيلة الإصابات الإجمالية حوالى 13 مليون إصابة، والوفيات أكثر من 166 ألفا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.