إصابات كورونا المؤكدة فى ألمانيا ترتفع لـ27543 حالة

إصابات كورونا المؤكدة في ألمانيا ترتفع 27543 حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة

بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 27543 حالة، ليصل الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و245 ألفا و253.



وأشارت البيانات أيضا إلى ارتفاع عدد الوفيات بالمرض بواقع 265 حالة، ليزيد الإجمالي إلى 81158 حالة.

وأدى ارتفاع الإصابات بالفيروس إلى معاناة المدن في ألمانيا اقتصاديا بشدة من أزمة كورونا، حيث ارتفعت فيها البطالة بشكل أسرع وتدهور مناخ الأعمال أكثر من أي مكان آخر، حسبما أظهرت دراسة نشرها معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية اليوم الإثنين في ميونخ.

وفي وقت سابق، كشفت أحدث بيانات صادرة عن معهد روبرت كوخ للسيطرة على الأمراض في ألمانيا أن حوالي 15 بالمائة من سكان البلاد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات المعهد أن 15.2 بالمائة، أو 12.7 مليون شخص، تلقوا جرعة واحدة على الأقل حتى صباح السبت الماضي ، فيما تلقى 5.9 في المائة أو ما يساوي 4.9 مليون شخص الجرعتين.

وبحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء فقد تم إعطاء 17.6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن. وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ 639 ألفاً و906 جرعات في اليوم الواحد.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.