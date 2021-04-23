ضبط 23 قطعة سلاح نارى فى سوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملات مكبرة لضبط الخارجين على القانون على مستوى مراكز المحافظة، واشترك بالحملة وحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، واشترك بها قسم مكافحة المخدرات، وحدت مباحث المرور، وضباط مباحث تنفيذ الأحكام، استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة والمتعاطين لها، كذلك الهاربين من أحكام قضائية، حيث تم خلاها ضبط عدد 23 قطعة سلاح ناري متنوع متنوعة، وضبط 4 طرب حشيش و 55 تذكرة هيروين وتم تنفيذ 1257 حكم قضائي و 48 قضية تموينية متنوعة.

وبدأت الحملة أعمالها بضبط عدد 23 قطعة سلاح ناري متنوع، بينها 3 بندقية آليه و6 خرطوش و14 فرد روسي محلي الصنع و8 قطع أسلحة بيضاء، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

واستكملت الحملة أعمالها في مجال ضبط قضايا المخدرات، حيث تم ضبط 4 طرب حشيش و55 تذكرة هيروين بحوزة "محمد. ح.أ" 35 عامل ويقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، وبمواجهته المتهمين اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وكما تم ضبط 50 قطعة حشيش و75 تذكرة شابو حيازة كلآ من "حمدي.ا.م" 39 سنة، و"السيد.ك.أ"25 عامل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأنهت الحملة أعمالها في مجال تنفيذ الأحكام وضبط 418 مخالفة مرورية، و تنفيذ 1275 حكم قضائي لهاربين من أحكام، وفي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 111 مخالفة متنوعة، وكما تم ضبط 48 قضية تموينية متنوعة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.