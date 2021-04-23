مغنية راب أمريكية تنتقد عضوا بالكونجرس وصف أداءها بغير المحتشم

انتقدت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي عضو الكونجرس عن ولاية ويسكونسن جلين جروثمان، بعدما انتقد أداءها في حفل توزيع جوائز "جرامي".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أعلن النائب الأمريكي وهو جمهوري، أنه تلقى شكاوى في مكتبه عن عرض المغنية كاردي بي الشهر الماضي في حفل "جرامي" بوصفه "غير متسق مع الحشمة الأساسية".

وكانت كاردي بي قدمت عرضا مع المغنية ميجا ذي ستاليون لأغنية "واب".

وانضم جروثمان إلى محافظين آخرين انتقدوا العرض الذي تضمن الرقص بملابس ضيقة.

وقال جروثمان: "استيقظي يا هيئة الاتصالات الفدرالية و باشري عملك! الانحطاط الأخلاقي بالولايات المتحدة سببه جزئيا رضاك التام".

و ردت كاردي بي قائلة إن "جروثمان يتجاهل أمورا أكثر أهمية مثل الإدانة بتهم القتل هذا الأسبوع لشرطي مينيابوليس السابق ديريك شوفين".



وأضافت: "هذا يجعلني غاضبة جدا لحد لا تتصوره! أعتقد أننا كلنا نشعر بالتوتر هذا الأسبوع منذ رأينا عودة وحشية الشرطة في حوادث متتالية منها رؤية واحدة من أكبر القضايا في التاريخ تنهار بسبب وحشية الشرطة، لكن هذا هو ما يقرر ممثل الولاية التحدث عنه!".

يشار إلى أن بيلكاليس مارلينيس ألمانزار‏ المعروفه فنيا بكاردي بي (ولدت في 11 أكتوبر 1992) هي مغنية هيب هوب وشخصية تلفزيونية مشهورة على شبكات التواصل الاجتماعي.

ولدت ونشأت في حي ذا برونكس في مدينة نيويورك، جذبت الانتباه من خلال إنستجرام و منذ عام 2015 حتي عام 2017، ظهرت كعضو المنتخب العادي على VH1 مسلسل التلفزيون الواقعي "الحب والهيب هوب": نيويورك.

في فبراير 2017، وقعت أول صفقة لها مع "أتلانتيك"، و أول ظهور لها كان بعنوان "Bodak Yellow" حيث وصلت إلى رقم واحد على بيلبورد الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أنها منذ 2015 حتى 2017، شاركت في التمثيل في تلفزيون الواقع ضمن مسلسل «الحب و الهيب هوب في نيويورك»، و بعدها تابعت تطلعاتها الموسيقية و أطلقت ألبومين «Gangsta Bitch Music» الجزء الأول و الثاني، قبل أن توقع مع شركة «أتلانتك ريكوردز» في أوائل سنة 2017.