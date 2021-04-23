انقطاع الكهرباء بغرب الموهوب نتيجة سقوط أبراج الضغط العالى بالوادى الجديد

أدى سقوط 3 أبراج كهرباء ضغط عالي بقرى غرب الموهوب بمركز الداخلة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، إلى انقطاع الكهرباء بالقرية والقرى المجاورة، بسبب الطقس السيئ والعواصف الترابية الشديدة التي ضربت البلاد على مدار الثلاث أيام، دون خسائر في الأرواح.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، مساء الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ والعواصف الترابية التي ضربت بعض مراكز المحافظة.

وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة، ورفعت مديرية الصحة وإدارة الحماية المدنية درجة الاستعداد القصوى تحسبا لوقوع أي حوادث أو طوارئ، وتزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.

وشهدت منطقة شرق العوينات أيضا انقطاعًا للكهرباء بسبب نشاط الرياح المحملة بالأتربة على بعض المناطق المكشوفة والصحراوية بسبب التقلبات الجوية المفاجئة، أدت إلى انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والرئيسية وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

وفي وقت سابق حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود عواصف ترابية على بعض المحافظات يعقبها ارتفاع في درجات الحرارة وهبوب رياح محملة بالأتربة على معظم المحافظات، بعد أن تأثرت خلال الأيام الماضية بموجة حارة على إثرها سجلت درجة الحرارة العظمي في القاهرة ٣٤ درجة ثم شهدت المحافظات انخفاضا نسبيا في درجة الحرارة.

وحذر بعض الأطباء اعتبارا من اليوم الجمعة والأيام القادمة مرضى الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الأنفية بتناول قرص مضاد للهستامين مثل زيرتك أو تلفاست ١٨٠ أو ليفوهستام، مساءً يوميا، والأطفال يأخذون معلقة صغيرة من نفس هذه الأدوية وعدم الخروج من المنزل خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلا عند الضرورة القصوى ولمدة أسبوع، نتيجة تعرضنا باذنلرياح محملة بالأتربة هذه الفترة.

كما أوضحت خرائط الطقس العالمية أن هذه الأجواء المتقلبة تؤثر سلبيا علي جهاز المناعة وفي نفس الوقت تساعد على نشاط الفيروسات وخاصة فيروس كورونا، فيجب الالتزام بارتداء الكمامة والحرص على التباعد والتجمعات العائلية وإجراءات الوقاية والنظافة.