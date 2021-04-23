الجمعة 23 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 797 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 797 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا فى كوريا الجنوبية
كورونا فى كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 797  إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى
117 ألفا و 458 حالة.
 

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت 3 حالات وفاة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1811 .
 
كما تعافي من المرض 612 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى .107071 
 
وتم تطعيم130 ألفا و 615 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي من تلقوا التطيعم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي إلى مليونين و 35 ألفا و 549 شخصا.

وقالت السلطات الصحية في وقت سابق ، إن كوريا الجنوبية ستحصل على 7 ملايين جرعة أخرى من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19 تكفي لتطعيم 3.5 مليون شخص بين مايو ويونيو.

وستشكل جرعات لقاح "أسترازينيكا" نحو 60% من إجمالي جرعات اللقاحات في البلاد اعتبارا من نهاية يونيو، حيث تهدف البلاد بحلول ذلك الموعد إلى تطعيم 12 مليون من أصل 52 مليون نسمة في البلاد.

وأكدت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه سيصل ما يكفي لتطعيم مليون شخص في مايو، وما يكفي لتطعيم 2.5 مليون شخص آخر في يونيو.

وهذه الجرعات هي أول دفعتين يتم الحصول عليها بموجب العقد المباشر لتطعيم 10 ملايين شخص الموقع بين الحكومة الكورية الجنوبية وشركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة "أسترازينيكا".

وتكافح السلطات الصحية في البلاد لتخفيف قلق المواطنين بشأن سلامة لقاح "أسترازينيكا"، وسط المخاوف من النقص المحتمل في الإمدادات.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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