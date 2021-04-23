«أتربة ونشاط للرياح».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الثلاثاء

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى من 24 إلى 26 درجة الجمعة.

وقال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس سيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى من 29 تصل إلى 31 درجة، شديد الحرارة على جنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى من 36 إلى 42 درجة بينما يكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى من 16 إلى 17 درجة، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى من 22 إلى 27 درجة.

وأكد أنه سيكون هنا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وتشتد الأتربة والرمال من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد من يوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد إن درجة الحرارة ترتفع بشكل مؤقت بسبب مرور منخفض حراري على غرب البلاد يجلب كتلة جنوبية حارة، كما تنشط الرياح على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة وتنخفض الرؤية الأفقية على القاهرة وشمال الصعيد بسبب الشوائب العالقة نهارًا وسرعان ما تتقدم الجبهة الباردة في نهاية اليوم وتنخفض معها الحرارة.