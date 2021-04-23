البنتاجون: إيران حققت تقدما فى تصميم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

البنتاجون: إيران حققت تقدما في تصميم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

أكد البنتاجون أن إيران حققت تقدما كبيرا في تصميم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة خلال السنوات الأخيرة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم)، إن "الصواريخ الباليستية تمثل الخطر الأكبر من قبل إيران"، مضيفا أن "إيران حققت خلال السنوات الخمس أو السبع الأخيرة تقدما ملموسا ونوعيا لصواريخها البالستية وازداد عددها".

وأضاف أن إيران تمتلك نحو 3 آلاف صاروخ ذات مدى مختلف، مشيرا إلى أن "الصواريخ أصبحت أكثر دقة، ما يثير قلقا كبيرا".

و أشار ماكينزي إلى أن إيران بدأت باستثمار موارد كبيرة في تطوير الصواريخ المجنحة وبرنامج للطائرات المسيرة، "حقق نجاحا كبيرا".

وأكد أن كل ذلك يمثل تطورات حديثة للبرامج الإيرانية، مشيرا إلى أن المحللين الأمريكيين يحتاجون إلى بعض الوقت للحصول على معلومات.

وعلى صعيد آخر، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية، إن (البنتاجون) يراقب الأوضاع عقب استهداف مطار بغداد الدولي، قبل ساعات.



وحسبما أفادت وكالة أنياء "تاس" الروسية، يأتي هذا في وقت أفادت فيه مصادر أمنية عراقية بأن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد الدولي من الجهة الجنوبية.



وبينت المصادر أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من قاعدة (فكتوريا) العسكرية الأمريكية، ولم تشر المصادر إلى وقوع إصابات أو حصول أضرار مادية، مؤكدة أن الصواريخ انطلقت من حي الفرات بمحيط المطار.



ولم تتبن أي جهة بعد هذا الهجوم، لكن غالبا ما تنسب واشنطن الهجمات المماثلة التي تستهدف قواتها أو مقراتها الدبلوماسية لمجموعات مسلحة عراقية موالية لإيران.

و أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي عدم وجود أية خسائر بشرية، جراء حادثة سقوط صواريخ بمحيط مطار بغداد الدولي.

وأوضحت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن ثلاثة صواريخ سقطت على محيط مطار بغداد الدولي من أصل ثماني صواريخ، حيث سقط الصاروخ الأول قرب سجن الكرخ المركزي، والثاني قرب أكاديمية جهاز مكافحة الإرهاب في ساحة فارغة، فيما سقط الصاروخ الثالث قرب مقر أحد أفواج التدخل السريع.