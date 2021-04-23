مجلس نقابة الصحفيين ينتهى من تشكيل هيئة المكتب ولجانه المختلفة

انتهى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، من تشكيل هيئة المكتب ولجانه المختلفة، والذى جاء على النحو التالى:

1. ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس صندوق التكافل والمشرف على لجنة الحريات.

2. خالد ميري وكيل النقابة ورئيس لجنتي القيد والتحقيق.

3. إبراهيم أبو كيلة وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات.

4. محمد شبانة السكرتير العام.

5. حسين الزناتي أمين الصندوق ورئيس هيئة التأديب وعضو لجنة القيد.

6 - أيمن عبد المجيد وكيل النقابة ومقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية ولجنة النشاط وعضو القيد الاستئنافي وعضو هيئة التأديب.

7. محمد يحيى يوسف مقرر لجنتي الإسكان والخدمات والتكنولوجيا والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد وعضو هيئة التأديب.

8 - حماد الرمحي مقرر لجنة التدريب والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد الاسئنافي.

9 - دعاء النجار مقرر لجنتي الحريات وشئون المرأة والمشرف العام على جوائز الصحافة المصرية.



كما وافق مجلس نقابة الصحفيين على اقتراح مقدم من النقيب ضياء رشوان بمد فترة التقدم للقيد بجدول تحت التمرين حتى 15 يونيو 2021، وذلك لإتاحة مدى زمني أطول للصحف العشر المتقدمة للتكويد بالنقابة لاستيفاء الشروط الواردة في لائحة القيد وموافاة اللجنة المشكلة من المجلس للفحص بها، وكذلك الأمر بالنسبة للصحف الثماني الموقوف القيد منها لموافاة اللجنة المشار إليها بما يفيد معالجة سبب الإيقاف، وذلك حتى يتسنى للجنة في الحالتين عرض ما تتوصل إليه على مجلس النقابة فور الانتهاء من مقترحاتها لاتخاذ قراره.

وأوضح النقيب أن الحرص على مصائر شباب الصحفيين العاملين في عدد من الصحف الجديدة التي تقدمت للحصول على قرار باعتمادها في لجنة القيد والصحف الموقوف القيد منها، هو الدافع وراء هذا القرار، وذلك لإتاحة الفرصة لشباب الصحفيين للتقدم لها فور الانتهاء من الفحص النهائي والمنصف لكل هذه الصحف.

ودعا مجلس النقابة رؤساء تحرير الصحف المشار إليها ومسئولي الإدارة بها، إلى سرعة العمل على توفيق أوضاعهم، حتى يتسنى لمجلس النقابة اتخاذ قرار قبل نهاية المهلة المحددة، مما ييسر للزملاء الجدد تقديم أوراقهم إلى لجنة القيد.