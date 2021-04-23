الجمعة 23 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة يحتفل بيوم العاشر من رمضان ويوم اليتيم بالأميرية

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال الإحتفال بالعاشر من رمضان

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية زيارة لمركز شباب السواح بحى الأميرية لحضور حفل تكريم يوم اليتيم والاحتفال بيوم العاشر من رمضان بأرض الحديقة أمام مبنى مركز الشباب.

وقام نائب محافظ القاهرة بمشاركة الشباب والأطفال فى تناول الطعام وتقديم شهادة تقدير وهدايا عينية.

وتجول نائب المحافظ داخل المركز؛ لمتابعة الأنشطة المقدمة، وأكد على الاهتمام بالأنشطة الرياضية ودفع الشباب على ممارسة تلك الرياضات التى من أهمها الحفاظ على صحة الإنسان.

وأكد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية على الاهتمام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

تأتي الزيارة فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بعث ببرقية تهنئة بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس  مجلس الوزراء  والفريق محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، والفريق أحمد خالد سعيد  قائد القوات البحرية، واللواء محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي، واللواء خالد شوقي قائد المنطقة المركزية العسكرية.

وأعرب فيها عن أسمى وأصدق آيات التهنئة بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان التي ستظل رمزا لقوة وإرادة الجيش المصري، متمنيا من الله عز وجل أن يحفظ مصر في ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تقدم محافظ القاهرة بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة العاشر من رمضان داعيا المولى ان يحفظ مصر من كل شر ومكروه وأعرب في تهنئته عن أسمى المعاني لذكرى النصر ولما قدمه الجيش المصري من تضحيات في سبيل الوطن وعزته.

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ذكرى العاشر من رمضان محافظة القاهرة حي الأميرية

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