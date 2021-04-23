وزير النقل يصدر قرارا بزيادة ساعات العمل بورش السكك الحديدية

أعلنت وزارة النقل، اليوم، أنه عقب الاطلاع على القانون رقم ١٥٢، لعام ١٦٨٠ لإنشاء السكك الحديدية، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وعلى قرار وزير النقل والنقل البحري لعام ١٩٨٢، بإصدار لائحة العاملين فى الهيئة بالسكك الحديدية، ولصالح العمل، فقد تقرر تنظيم العمل داخل ورش السكك الحديدية.

وبحسب ما جاء فى بيان وزارة النقل، فإن الحد الأدنى لعدد ساعات العمل والساعات الإضافية بحد أدنى ٣٥ ساعة وحد أقصى ٤٢ ساعة أسبوعيا، وتكون مواعيد العمل للطوائف الفنية والحرفية لمدة سبع ساعات اعتبارا من ٨ صباحا حتى ٣ مساء داخلها ساعة راحة من ١٢ ظهرًا حتى ١ مساء.

كما تقرر أنه يتيح لمن يدير الورشة بأن يزيد ساعات العمل الإضافية للعاملين فى الورشة فى حال احتياج العمل لذلك.

جدير بالذكر أن وزارة النقل قد أعلنت أن وزير النقل عقد اجتماعا موسعا مع عدد كبير من العمال والفنيين والمهندسين، وأكد على أنه لدينا في قطاع السكة الحديد هدف أساسي متمثل في تتفيذ خطة تطوير السكة الحديد، والتي تشمل على خمس عناصر وهي تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة من العربات والجرارات، وتطوير البنية التحتية من مزلقانات وقضبان ومحطات، وتحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية وتطوير الورش، وإمدادها بكافة المعدات الحديثة وتخصيص عدد من الورش للوحدات الجديدة مثل ورشة التبين للجرارت GE وايرماس لجرارات PRL مع توفير قطع الغيار والخبراء الأجانب لنقل الخبرات للعمال والفنيين المصريين، كما أكد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بعدم مسير أي عربة قديمة بنهاية هذا العام وأن تكون العربات إما جديدة أومطورة.

وفيما يخص العنصر البشري المؤهل، فقد أكد وزير النقل على تنفيذ خطة شاملة لتدريب وتثقيف العنصر البشري باعتباره أهم عوامل نجاح المنظومة، لافتا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا ومختلفًا وجديدًا كليا عما كان يتم قبل ذلك، حيث تم افتتاح المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية لتخريج فنيين يمتلكون عناصر الانضباط والكفاءة وهذا المعهد مدرج بجداول تنسيق الثانوية العامة ومن المخطط تخريج أول دفعة من هذا المعهد العام الحالي.