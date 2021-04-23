الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة: «حياة كريمة» تعكس اهتمام الدولة بأبنائها

وزيرة الثقافه
وزيرة الثقافه

اجتمعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مع رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، ورئيس قطاع التنمية المتكاملة، وذلك فى حضور عدد من قيادات وزارة الثقافة؛ لمناقشة خطة العمل المشترك، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تأتي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

واطلعت وزيرة الثقافة، خلال الاجتماع، على بعض الدراسات والبيانات الخاصة بمبادرة "حياة كريمة"، فى القرى المستهدف تنفيذ مجموعة من المشروعات الثقافية بها. 

وأكدت عبدالدايم أن مبادرة "حياة كريمة" تعكس اهتمام الدولة بأبنائها فى مختلف ربوع مصر، مشيرة إلى أنها إحدى الخطوات التى تساهم فى التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى. 

وأضافت أنه جارٍ إعداد مجموعة من المشروعات الفنية والثقافية والمعرفية المتنوعة الهادفة إلى إحياء وتعزيز الهوية المصرية، ودعم الدور الثقافى بالمحافظات، وتحقيق العدالة الثقافية، من خلال الوصول بالمنتج الثقافى إلى كافة أنحاء الوطن، منها: كشك الكتاب - المسارح المتنقلة - حكاية شارع - عاش هنا - ابدأ حلمك ومسرح المواجهة والتجوال إلى جانب افتتاح فصول للموهوبين من طلاب المدارس لاكتشاف وتبنى النابغين منهم ورعايتهم. 

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