«لم يقرأ كتابًا فى حياته».. من هو الإرهابى محمد بكرى منفذ اغتيال الشهيد مبروك؟

عرضت حلقة الأمس من مسلسل “الاختيار ٢” قصة استشهاد المقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني والشاهد على قضية تخابر الإخوان، وشارك في الاغتيال الإرهابي محمد بكري محمد هارون عبد العزيز، والذي يجسد شخصيته الفنان "إسلام جمال".

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عنه الإرهابي محمد بكري على النحو التالي:

- عند القبض عليه كان يبلغ من العمر ٣١ عاما.

- أسماؤه الحركية طارق وزياد.

- سكن في شارع مكرم عبيد بمدينة نصر.

- كان يبيع شرائط الكاسيت، قبل أن يعتنق الفكر التكفيري.

- قالت النيابة العامة في مرافعتها أمام محكمة الجنايات، إن "بكري" مدمن مخدرات منذ صغره، ولم يقرأ كتابا طيلة حياته.

- انضم لتنظيم "بيت المقدس" الإرهابي، تحت قيادة الإرهابي "توفيق فريج زيادة"، ويعتبر واحدًا من قيادات الصف الأول.

- تولى تخطيط وتنفيذ عملية اغتيال المقدم الشهيد محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني.

- كون مجموعتين رئيسيتين من الخلايا العنقودية فى القاهرة تولى مسئولية إحداهما المتهم الثانى محمد عفيفى.

ــ المتهم حصل على تدريبات أمنية وعسكرية لمدة أسبوعين في شهر مارس من عام 2012 وبصحبته بعض المتهمين وتدربوا على استخدام الأسلحة .

- أثبتت التحقيقات مهاجمته عددًا من المواطنين الأقباط في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة والاستيلاء على ممتلكاتهم، وأنه التقى القيادي الإخواني "خيرت الشاطر"، قبل اغتيال الشهيد محمد مبروك.

- أثبتت التحقيقات أنه كان مخطط لاستهداف مدينة الإنتاج الإعلامي بالصواريخ، إلا أن العملية لم تتم بسبب القبض عليه.

- خطط لاستهداف عدد من الفنادق والمنشآت السياحية والحيوية والمباني القضائية.

-ت مكن قطاع الأمن الوطني من القبض عليه في شهر أبريل 2014، وضبطت أجهزة الأمن مخططات ورسومات للأماكن التي كان ينوي استهدافها بعد التخطيط.

- أُحيل للمحاكمة الجنائية، في مايو 2014، مع 207 آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي.

- حوكم أمام القضاء العسكري، لإدانته بالهجوم على أتوبيس يقل جنودًا في الأميرية، وقتل ضابطين من الهيئة الهندسية، بالاشتراك مع خلية "عرب شركس" الإرهابية".

- صباح يوم 17 مايو 2015، نُفذ فيه حكم الإعدام شنقا مع 5 إرهابيين آخرين، أبرزهم الإرهابي عبد الرحمن سيد.

- وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

المسلسل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.