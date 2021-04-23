الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة طالبان تعدى كلًا منهما على الآخر فى الدقهلية

مشاجرة
مشاجرة

أصيب طالبان بجروح متفرقة بالجسد إثر تعدي كلًا منهما على الآخر بالضرب بقطع زجاجية "بقايا لمبة إضائة" بسبب مشادة كلامية بينهما بسبب المزاح بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائية ، يفيد ورود بلاغًا لمركز شرطة السنبلاوين العام بوصول كلًا من "عبدالرحمن زین العابدين سعد" ۲۰  سنة، طالب، ومقيم منطقة "سوق السمك" بندر السنبلاوين مصابًا بجرح قطعي شبه وخذي بالجانب الأيسر، و "عبدالرحمن إبراهيم السيد أبوالحاج" ۱۷ سنة، سائق توك توك، ومقيم منطقة "المنشية الجديدة" بندر السنبلاوين مصابًا بجروح وخذية متفرقة بالجسم (إدعاء تعدى كلًا منهما على الآخر) بإنتقال الضباط والفحص وسؤلهما.

تبادلا الاتهام فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الآخر بالضرب بقطع زجاجية "بقايا لمبة إضائية" إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب المزاح.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٨٣٤٨ جنح مركز السنبلاوين، وجاري العرض على النيابة العامة.

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