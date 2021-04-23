مصرع شخص انفصلت رأسه عن جسده.. و اصيب اخر بحروق بالدقهلية

أصيب فلاح بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثانية والثالثة، اثناء محاولته اخماد النيران التي اشتعلت بملابسه نتيجة تسريب بخرطوم اسطوانه البوتاجاز بمنزله بقرية "السمارة "مركز تمي الامديد بمحافظة الدقهلية



تبلغ لمركز شرطة تمي الأمديد من مستشفي السنبلاوين العام بوصول المدعو "مصطفى السيد محمد السيد "٤٥ سنة ، فلاح ، ومقيم قرية " السمارة " دائرة المركز ، مصابا بحروق متفرقة بالجسم من الدرجتين الثانية والثالثة ( إدعاء حادث عارض ) وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى بانتقال الضباط والفحص وسؤاله قرر بحدوث تسرب للغاز من خرطوم اسطوانة البوتاجاز مما أدى إلى إشتعال النيران وأثناء قيامه باخماده أمسكت النيران بملابسه وحدثت إصابته وأضاف بانه تم إخماد الحريق بمعرفة الأهالي في حينه دون حدوث ثمة تلفيات ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك

تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۱۱۰۳ إدارى مركز اتمي الأمديد الأمديد ، وجاري العرض علي النيابة العامة .

مصرع شخص انفصلت رأسه عن جسده

لقي شخص مصرعه في الحال اثر انفصلت رأسه عن جسده وذلك بعدما جذبته ماكينه دراس القمح من ملابسه وسقوطه علي سير التشغيل أثناء قيامه بالعمل عليها بقرية "الملعب " مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية



تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغا

لمركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة بوفاة أحد الأشخاص حال عمله على ماكينة دراس القمح بقرية " الملعب " دائرة مركز بلقاس

بإنتقال الضباط والفحص تبين أنه أثناء قيام المدعو "محمود محمد محمود أبوالوفا " ٦٠ سنة ، سائق ، ومقيم قرية " السبخاوية " دائرة مركز الستاموني .. بالعمل على ماكينة دراس القمح بقطعة أرض زراعية زمام قرية " الملعب " ملك المدعو " أحمد عبدالفتاح عبدالرازق عمر" 35 عامل ومقيم قرية " الملعب " جذبت الماكينة ملابسه مما أدى إلى سقوطه على سير التشغيل وحدوث إصابته ووفاته في الحال ، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى بلقاس المرکزی .

بمناظرة الجثمان تبين وجود بتر كامل للرقبة وإنفصالها عن الجسد

بسؤال شاهدی الواقعة كلا من "مالك الأرض الزراعية ومالك الماكينة " حمادة محمود إسماعيل السيد "٤٥ سنة، عامل ، ومقيم قرية " الملعب " ایدا مضمون الفحص و بسؤال كلا من شقيق المتوفي "حسني محمد محمود أبوالوفا " ٥٢ سنة، عامل ، ومقيم قرية " كفر الشيخ عطية " دائرة مركز شربين ، و كريمة المتوفي " عزة محمود محمد محمود " ۲۲ سنة ،ربة منزل ، ومقيمة قرية " الأحمدية " دائرة مركز شربين

أيدا مضمون الفحص ، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفي يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إنفصال الرقبة عن الجسم ولا توجد شبهة جنائية . تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٧٤٣ / ۲۰۲۱ إدارى مركز شرطة بلقاس ، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة .