مفتى السعودية: أخرجوا زكاتكم بموثوقية واطمئنان عبر خدمة «زكاتى» الإلكترونية

أكد مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ضرورة الاهتمام بفريضة الزكاة والمبادرة في إخراجها، عقب تيسر معرفة الزكاة ومقاديرها، وطرق إخراجها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" الرسمية السعودية ، أشار آل الشيخ إلى "الدور الهادف للهيئة العامة للزكاة والدخل في التسهيل على الأفراد في إخراج زكاتهم، وذلك من خلال خدمة (زكاتي) الإلكترونية، التي تعنى بحساب واستقبال الزكاة من الأفراد بشكل اختياري، ثم صرفها في وجوهها ومصارفها الشرعية".

وأضاف أن "الهيئة تعنى أيضًا، بالتوزيع على المستحقين من خلال وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

وبين أن "خدمة (زكاتي) هي من الجهات الموثوقة لاستقبال الزكاة وصرفها، وأنها استندت في بيان أحكام الأموال إلى الفتاوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء".

وأوصى بـ"اغتنام الشهر الكريم، بالمبادرة إلى إخراج الزكاة والتسديد من خلال الخدمة الإلكترونية، ليطمئن الشخص المزكي بأنها صرفت على المستحقين".

ويتيح تطبيق وموقع "زكاتي" إمكانية "حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها سواء كانت ذهبا، أو فضة، أو نقودا، أو ديونا، أو أسهما، أو وحدات صناديق استثمارية، ثم دفع الزكاة بشكل موثوق وميسّر وسريع، مع إصدار فاتورة للعملية، إضافة إلى التذكير بمواعيد الزكاة".

وتعتبر الهيئة العامة للزكاة والدخل الجهة المسؤولة عن جباية الزكاة والضرائب، وحلقة الوصل بين دافعي الزكاة ومستحقيها من المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي؛ حيث تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بتحويل مبالغ الزكاة التي تجبيها من المنشآت إلى حساب خاص لدى البنك المركزي السعودي أولاً بأول؛ للصرف منه على مستحقي الزكاة الشرعية المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتتلخص أهداف الهيئة فيما يلي:

1- جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

2- توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين؛ لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.

3- متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم.

4- العمل على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، والتأكد من التزامهم بما يصدر من الهيئة من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها.

5- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.

6- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

وللهيئة نشاء شركات تابعة لها تقوم بأدوار تمكنها من أداء مهماتها وتحقيق أهدافها.