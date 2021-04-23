مصرع عامل و مدرس و سمكرى صدمتهم سيارة بالدقهلية

لقي عامل مصرعه بالدقهلية، بعدما صدمته سيارة مجهولة أثناء سيره بطريق "المعاهدة" بالسنبلاوين، وفر قائدها بها هاربًا.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغًا لمركز شرطة السنبلاوين العام بوصول "سامح السعيد العوضي إبراهيم" ٣٥ سنة، عامل، ومقيم قرية "الحصاينة" دائرة المركز (جثة هامدة - إدعاء حادث طريق).

بانتقال الضباط والفحص وسؤال والده "السعيد العوضي إبراهيم عبدالرحيم " ٦٦ سنة، فلاح ، ومقيم بذات القرية قرر أنه حال سير نجله مترجلًا على طريق( المعاهدة ببندر السنبلاوين) إصطدمت به سيارة " لا يعرف رقمها وفر قائدها بها هاربًا " مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۸۳۲۰ جنح مركز السنبلاوين، وجارى استكمال الفحص وضبط السيارة مرتكبة الحادث وقائدها والعرض على النيابة العامة.

كما لقي مدرس وسمكري سيارات مصرعهما بعدما صدمتهما سيارة ملاكي أثناء قيامهما بتغيير إطار سيارة وتوقفهما علي جانب الطريق السريع (ميت غمر - بنها ) بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء رأفت عبد الباعث مدير المباحث الجنائية ، يفيد ورود بلاغًا لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفيان على طريق (ميت غمر - بنها) أمام قرية "المعصرة" دائرة مركز ميت غمر.

بإنتقال الضباط والفحص تبين أثناء سير السيارة رقم ( ر ص ص ٧٩٦ ملاکی ) قيادة "علاء عبدالمجيد رجب ٥٠ سنة ، صاحب الشركة المصرية لتجارة الأوراق ومقيم بندر ميت غمر بإتجاه ميت غمر ، وبمكان الحادث إختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى إصطدامها بكلا من " نبيل أحمد مصطفي "٥٩ سنة، مدرس ، ومقيم بندر ميت غمر ، و"عمرو عطية عبدالحليم " ۲۷ سنة ،سمكري سيارات ، ومقيمقرية " المعصرة " دائرة مركز ميت غمر

حال قيامها بتغيير إطار السيارة رقم ( د ا ب ٦٢٣٦ ملاکی ) ملك الأول المتوقفة على جانب الطريق بذات الإتجاه مما أدى إلى سقوط الأولبمياه ترعة الرياح التوفيقي الموازية للطريق

وتم انتشاله بمعرفة الأهالي نجم عن ذلك وفاة المذكوران - وتم نقل جثمانهما إلى مستشفى ميت غمر العام

وبسؤال والد المتوفي الثاني المدعو " عطية عبدالحليم جبر عفيفى " ٥٥ سنة، عامل ، ومقيم بذات القرية أيد مضمون الفحص وإنهم قائدالسيارة بالتسبب في وفاة نجله بسؤال قائد السيارة

أيد مضمون الفحص ، وأن ذلك حدث دون قصد منه

لم يوثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان

تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٧٥٤٥ جنح مركز ميت غمر ، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة .