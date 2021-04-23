المكسيك تسجل 3708 إصابات و498 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيلها 3708 إصابات جديدة بفيروس كورونا و498 وفاة خلال اليوم الأخير.

وحسب المعلومات الرسمية، فإن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك بلغ مليونين و319 ألفا و519 إصابة، وبلغت حصيلة الضحايا المؤكدة 214 ألفا و95 حالة.

وأكدت وزارة الصحة أن العدد الحقيقي للإصابات بالفيروس قد يكون أعلى بكثير من الحصيلة المسجلة رسميا.

وأشارت دراسة تم نشرها في الفترة الأخيرة، إلى أن حصيلة الضحايا الحقيقية جراء فيروس كورونا قد تكون أعلى بنسبة 60% من العدد المعلن.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أنه تم إعطاء 11 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك.

ويصل متوسط معدل التطعيم في البلاد إلى 378 ألفا و660 جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق المكسيك 1.3 سنة لتطعيم 75 % من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأ التطعيم ضد كورونا في المكسيك حوالي 16 أسبوعا في البلاد، وسجلت المكسيك 2.28 مليون إصابة مؤكدة بكورونا، و209 آلاف و212 وفاة.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.

وفي سياق متصل، أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.