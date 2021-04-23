مصرع طفلين وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بلودر فى مطروح

قال محمد الطليمي مشرف غرفه الطوارئ بصحة مطروح في تصريحات لـ"الدستور، إن طفلين لقيا مصرعهما وأصيب 3 آخرين وذلك إثر تصادم سيارة بلودر أمام قرية الدبلوماسيين بقرية بسيدي عبدالرحمن طريق "مطروح - الإسكندرية" الساحلي وتم نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.



وأوضح مشرف الطوارئ بصحة مطروح أن المصابين هم: عبدالحميد أدم هارون 25 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات بالجسم، وسيف عبدالله جمعة 3 سنوات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ والبطن واشتباه كسر بالجمجه وكسر بالساق وكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد إبراهيم جمعة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالفخذ الأيسر والأيمن وكدمات وسحجات بالجسم".

وأكد الطليمي أنه تم التحفظ على جثامين الأطفال وهما: ليلى علي عبدالرحمن 3 سنوات، وعلي إبراهيم جمعة 6 سنوات، في ثلاجة حفظ الجثامين بمستشفى العلمين النموذجي تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وكان قال محمد الطليمي مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح خلال حديث سابق لـ"الدستور، إن استقبلت مستشفى الضبعة 3 جثامين و2 مصابين وذلك إثر انقلاب سيارة أمام قرية جلالة طريق "مطروح - الإسكندرية".

وأوضح مشرف الطوارئ بصحة مطروح أن المصابين هما: عبدالله محمود عبدالرازق ويبلغ من العمر 5 سنوات مصاب بجرح أسفل الأذن وكدمة بالوجه، ونوسة محمود عبدالرازق وتبلغ من العمر عامان مصابة بسحجات بالوجه.

وتابع الطليمي أن الوفيات هما: نوسة حسين أبوقير وتبلغ من العمر 32 عاما من السلوم، ومحمود عبدالرازق شعيب ويبلغ من العمر 52 عاما من السلوم، وآية محمود عبد الرازق شهرين، مؤكدا أنه تم التحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.