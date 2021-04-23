مصرع عاملين بسوهاج وإصابة آخرين أثناء التنقيب عن الآثار

لقي عاملان مصرعهما بينما أصيب 3 أشخاص آخرين، مساء أمس الخميس، أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بناحية العيساوية شرق دائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم يفيد بمصرع عاملين وإصابة ٣ آخرين أثناء الحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بناحية العيساوية شرق دائرة المركز.

وبالانتقال، تبين مصرع مصطفى حسانين ٤٩ عامًا، ويقيم دائرة مركز جرجا، ويوسف أديب فهيم، ٤٠ عامًا ويقيم العيساوية شرق، بينما أصيب عاطف بخيت زاخر ٥٢ عامًا، وشقيقه "عبده" ٢٨ عامًا ويقيمان بناحية العيساوية شرق، وحمادة محمد إبراهيم ٢٨ عامًا ويقيم بمركز جرجا، مصابين بانهيار عصبي، جميعهم عمال، أثناء الحفر والتنقيب بحثًا عن الاثار.

وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وقال أشرف كمال المحامى، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

وأضاف كمال، أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.

ونص قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

