البرازيل تسجل أكثر من 2000 وفاة و45178 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل عن تسجيل 45178 إصابة و2027 وفاة جديدة بـ"كوفيد-19".

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “ فرانس برس” تظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 380 ألفا لقوا حتفهم في البرازيل جراء الفيروس منذ بداية الجائحة، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وسجلت البرازيل إجمالي إصابات بكورونا بلغ أكثر من 14 مليونا و167 ألف إصابة.

وحذر علماء من أن السماح لأعداد كبيرة من الأشخاص الذين لُقحوا بشكل جزئي بالاختلاط مع الأشخاص الذين لم يتلقوا أي لقاح بعد، في وقت يواصل كوفيد-19 تفشيه، قد يخلق "أرضية خصبة قوية" لنشوء سلالات جديدة مقاومة للقاح.

ويثير هذا الأمر قلقا، خاصة في الأماكن التي يكون فيها معدل الإصابات مرتفعاً جداً ووتيرة تطعيم الناس باللقاح تجري بشكل بطيء.

ويقول الخبراء الذين يراقبون الطفرات الجديدة، إن البرازيل، حيث تنتشر سلالة قوية من فيروس كورونا المستجد تسمى "بي1"، قد تتحول إلى "بؤرة ساخنة" لسلالات أخرى جديدة من فيروس كورونا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كورونا المستجد (كوفيد-19) ، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وعلي صعيد آخر ، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "WHO" تيدروس أدهانوم جيبريسوس اهتمام منظمة الصحة العالمية بالاستخدام الواسع للقاح "سبوتنيك V الروسى فى اجتماع مع نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين في جنيف، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وأشاد تيدروس أدهانوم بإسهام روسيا القوي في التعاون المتعدد الأطراف تحت رعاية منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، والمنظمة مهتمة بالاستخدام الواسع النطاق للقاح Sputnik-V الروسى والأدوية المسئولة الأخرى فى الوقاية من كورونا.

وفيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.