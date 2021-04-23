مواقيت الصلاة فى جميع المحافظات اليوم 11 رمضان
تقدم "الدستور"، اليوم، خدمة مواقيت الصلاة في جميع محافظات الجمهورية ليوم 23 أبريل، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة
أذان الفجر:03:47
أذان الظهر: 11:53
أذان العصر: 03:29
أذان المغرب 06:27
أذان العشاء: 07:50
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3.50
موعد صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3.36
موعد صلاة المغرب 6.34
موعد صلاة العشاء 7.58
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية
صلاة الفجْر 3:46
صلاة الظُّهْر 11:54
صلاة العَصر 3:31
صلاة المَغرب 6:30
صلاة العِشاء 7:53
مواقيت الصلاة اليوم في الدقهلية
أذان الفجر: 03:43
أذان الظهر: 11:52
أذان العصر: 03:30
أذان المغرب 06:28
أذان العشاء: 07:51
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية
أذان الفجر: 03:43
أذان الظهر: 11:51
أذان العصر: 03:28
أذان المغرب: 06:27
أذان العشاء: 07:50
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف
أذان الفجر: 3:52
أذان الظهر: 11:56
أذان العصر: 03:31
أذان المغرب 06:31
أذان العشاء: 07:50
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط
أذان الفجر: 3:54
أذان الظهر: 11:54
أذان العصر: 03:26
أذان المغرب: 06:25
أذان العشاء: 07:44
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج
أذان الفجر: 3:53
أذان الظهر: 11:52
أذان العصر: 03:23
أذان المغرب: 06:21
أذان العشاء: 07:40
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:42
موعد آذان الظهر 11:49
موعد آذان العصر 3:26
موعد آذان المغرب 6:24
موعد آذان العشاء 7:47
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان
وقت صلاة الفجر 3:55
وقت صلاة الظهر 11:47
موعد آذان العصر 3:15
موعد آذان المغرب 6:14
موعد آذان العشاء 7:30
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر
موعد اذان الفجر : 3:52
موعد اذان الظهر : 11:48
موعد اذان العصر : 3:18
موعد اذان المغرب : 6:16
موعد اذان العشاء : 7:34
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة البحر الأحمر
موعد اذان الفجْر 3:48
موعد اذان الظُّهْر 11:43
موعد اذان العَصر 3:12
موعد اذان المَغرب 6:15
موعد اذان العِشاء 7:30
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد
موعد اذان الفجْر: 3:41
موعد اذان الظُّهْر : 11:49
موعد اذان العَصر: 3:27
موعد اذان المَغرب: 6:24
موعد اذان العِشاء: 7:48
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس
موعد اذان الفجر: 03:43
موعد اذان الظهر: 11:48
موعد اذان العصر:03:24
موعد اذان المغرب: 06:21
موعد اذان العشاء:07:44
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة مطروح
موعد اذان الفجْر: 4:01
موعد اذان الظُّهْر: 12:10
موعد اذان العَصر: 3:47
موعد اذان المَغرب: 6:44
موعد اذان العِشاء: 8:08