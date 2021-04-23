الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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مواقيت الصلاة فى جميع المحافظات اليوم 11 رمضان

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تقدم "الدستور"، اليوم، خدمة مواقيت الصلاة في جميع محافظات الجمهورية ليوم 23 أبريل، على النحو التالي:


مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر:03:47

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب 06:27

أذان العشاء: 07:50

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3.50

موعد صلاة الظهر 11:59

موعد صلاة العصر 3.36

موعد صلاة المغرب 6.34

موعد صلاة العشاء 7.58

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية

صلاة الفجْر 3:46
صلاة الظُّهْر 11:54 
صلاة العَصر 3:31
صلاة المَغرب 6:30
صلاة العِشاء 7:53
 

مواقيت الصلاة اليوم في الدقهلية

أذان الفجر: 03:43

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:28

أذان العشاء: 07:51

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

أذان الفجر: 03:43

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:28

أذان المغرب: 06:27

أذان العشاء: 07:50

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 3:52
أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 03:31

أذان المغرب 06:31

أذان العشاء: 07:50 
 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 3:54

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:26

أذان المغرب: 06:25

أذان العشاء: 07:44

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 3:53

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب: 06:21

أذان العشاء: 07:40

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:42

موعد آذان الظهر 11:49

موعد آذان العصر 3:26

موعد آذان المغرب 6:24

موعد آذان العشاء 7:47  

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 3:55


وقت صلاة الظهر 11:47

موعد آذان العصر 3:15

موعد آذان المغرب 6:14

موعد آذان العشاء 7:30

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

موعد اذان الفجر : 3:52

موعد اذان الظهر : 11:48

موعد اذان العصر : 3:18

موعد اذان المغرب : 6:16

موعد اذان العشاء : 7:34

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة البحر الأحمر

موعد اذان الفجْر 3:48

موعد اذان الظُّهْر 11:43

موعد اذان العَصر 3:12

موعد اذان المَغرب 6:15

موعد اذان العِشاء 7:30

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد

موعد اذان الفجْر: 3:41

موعد اذان الظُّهْر : 11:49

موعد اذان العَصر: 3:27

موعد اذان المَغرب: 6:24

موعد اذان  العِشاء: 7:48

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس

موعد اذان  الفجر: 03:43

موعد اذان  الظهر: 11:48

موعد اذان  العصر:03:24

موعد اذان  المغرب: 06:21

موعد اذان  العشاء:07:44

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة مطروح

موعد اذان الفجْر: 4:01

موعد اذان الظُّهْر: 12:10

موعد اذان العَصر: 3:47

موعد اذان المَغرب: 6:44

موعد اذان العِشاء: 8:08

مواعيد الصلاة رمضان 11رمضان القاهرة الإسكندرية مواعيد الافطار مواقيت الصلاة اليوم

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