الجمعة 23 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 23-4-2021

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم

شهدت أسعار الذهب  اليوم الجمعة 23-4-2021، استقرارًا كبيرًا، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية.

سعر الذهب  بالمستوى المحلي المصري  

لم تشهد أسعار الذهب، اليوم، في مصر أى تغير، وبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 780 جنيهًا للجرام، وهي نفس الأسعار خلال التعاملات الصباحيه أمس غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب بالسوق العالمي 

شهدت وقية الذهب عالميًّا حالة من الثبات بشكل طفيف فى بورصة المعادن العالمية، لتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر، بشكل ملحوظ  في محالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية.

 

أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 23-4 -2021

 

سعر كيلو الذهب عيار 24

 وصل سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 900 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

 

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27464 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

 

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1784  دولارًا ببداية التعاملات.

 

سعر جرام الذهب عيار 24 

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا خلال التعاملات الآن ليسجل 900 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

و لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ ليسجل 780 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18

وثبت سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 666 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6240 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

 

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

 

تعاملات البورصة مصر الذهب أسعار سعر الدولار في بورصة الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب سعر الدولار أسعار الذهب سعر الذهب تعاملات اليوم الأسواق المصرية عيار 18 الذهب في الأسواق اسعار الذهب اليوم في مصر سعر جرام الذهب اليوم جرام الذهب سعر عيار 21 الذهب عيار 21 الوجهين البحري والقبلي الأسواق المحلية المصرية سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 24

الأكثر قراءة

الإفتاء تحسم الجدل حول توقيت صلاة الفجر الصحيح فى مصر

«قلنا أكيد هتكون مبسوطة».. اعترافات صادمة في اغتصاب «فتاة المطرية»

«النقل» توضح حقيقة ربط القضبان الحديدية بوصلات خشبية

وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات الشهادة الثانوية

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

«اصطحب أحفادى للصلاة وقراءة القرآن».. طقوس عادل إمام فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل يكتب.. عندما يصبح الصقر «دجاجة»

أحمد بهاء الدين شعبان

النيل في خطر: قراءة في كتاب مهم (3)

د. القس صفوت البياضى

الدور الأمريكي في السد الإثيوبي.. والمبادئ الأساسية للحقوق الإنسانية

جلال حمام

إثيوبيا.. الضلع الجنوبي لحلف الجوار

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تستنكر تحريض المستوطنين على قتل العرب

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

فلسطين تطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لعقد الانتخابات في القدس