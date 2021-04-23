أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 23-4-2021

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-4-2021، استقرارًا كبيرًا، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية.

سعر الذهب بالمستوى المحلي المصري

لم تشهد أسعار الذهب، اليوم، في مصر أى تغير، وبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 780 جنيهًا للجرام، وهي نفس الأسعار خلال التعاملات الصباحيه أمس غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب بالسوق العالمي

شهدت وقية الذهب عالميًّا حالة من الثبات بشكل طفيف فى بورصة المعادن العالمية، لتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر، بشكل ملحوظ في محالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية.

أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 23-4 -2021

سعر كيلو الذهب عيار 24

وصل سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 900 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27464 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1784 دولارًا ببداية التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 24

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا خلال التعاملات الآن ليسجل 900 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21

و لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ ليسجل 780 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18

وثبت سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 666 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6240 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.