الحلقة 10.. ريهام حجاج تتحول للغولة فى «وكل ما نفترق»

شهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل "وكل ما نفترق" بطولة النجمة ريهام حجاج، بعنوان "الفراق العاشر.. الخوف"، والتي عرضت عبر شاشة قناة “الحياة”، أحداثًا متلاحقة وسريعة حيث التقت مأمونة بشقيقتها التؤام زينب في مغارة الغولة التي تختبئ بها مأمونة بعد طعنها العمدة وتعد زينب شقيقتها بأخذ حقها وحق ابنها حمزة.

وتذهب زينب لتراقب العمدة سعدون الذي يقوم بدوره عمرو عبد الجليل، وذلك خلال خروجه للبحث عن مأمونة في مغارة الغولة فتهاجمه أسراب من الوطاويط فيخاف ويعود مذعورا إلى بيته ويعلم أهل القرية بذلك فيشك شيخ البلد بما يقال عن مغارة الغولة.

ثم يعود الكادر إلى الزمن الحالي مرة أخرى وتظهر مأمونة مع العمدة سعدون ويقول لها: "لو بنتك نامت في حضنك الليلة.. تسامحينى يا مأمونة ؟" وخلال تواجدهم في مكان ما يقوم أحد الملثمين بإطلاق النار على مأمونة ولكن العمدة يفاديها.

في ذلك الوقت يحضر شيخ الغفر ونجمة ووردة، ويجدون العمدة ملقىي على الأرض غارقا في دمائه ويقول له شيخ الغفر إن المقصود من إطلاق النار مأمونة، وإن الرصاصة جاءت في صدره خطأ فتحرضهم وردة على التخلص منه حتى لا ينتقم منهم".

على جانب آخر، تقوم سيارة مجهولة بخطف جوهرى “محمد شرنوبى” وزُنفل وخلال استجوابهما يقران بأنهما يبحثان عن ابن زنفل والطفلة فريدة.

فيما تستقبل ريهام حجاج مكالمة هاتفية من فتحى لا نسمع كل تفاصيلها تذهب بعدها إلى بيت العمدة وتطلب منه الصعود إلى الجبل المطاريد لكنه يخبرها أن المطاريد أصبحوا غير موجودين ولكنه يدلها على شخص يساعدها.

وتنتهي الحلقة بانقطاع الكهربا عن القرية في ليلة زفاف العمدة على وردة “رانيا يوسف” ويهتف أهل القرية "مأمونة بقت الغولة.. حق مأمونة لازم يرجع".

مسلسل "وكل ما نفترق" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9 مساء، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.