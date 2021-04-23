الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توقيع الكشف الطبى على 1472 مواطنا بالقافلة الطبية العلاجية بكفر داود السادات

القافله العلاجيه
القافله العلاجيه بالسادات

في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتوجيهات  الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وإشراف الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وتم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات، والتي استمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور فريق من إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة.

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي: "الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة، الرمد، الأنف والأذن والحنجرة"، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، بالإضافة إلى الأشعة وصرف العلاج بالمجان.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق القوافل العلاجية، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على ١٤٧٢ مريضًا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٧ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، الكشف المبكر للضغط والسكر لعدد ٢٦ حالة، والأشعة لعدد ٢١ حالة، وعمل التحاليل الطبية اللازمة لعدد ١٢٣ حالة، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم عن أمراض القلب وإرتفاع ضغط الدم.

 

وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يترأس الاجتماع الأول لمنسقي اللجنة الفرعية للزمالة المصرية بمستشفيات المحافظة.

وكان قد عقد أمس  الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الاجتماع الأول للجنة الفرعية للزمالة المصرية بمحافظة المنوفية، مع منسقي الزمالة بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية، بحضور الدكتورة سمر السيد مسئول التدريب بوزارة الصحة، منسق عام الزمالة المصرية بالمحافظة، منسقي الزمالة بالمستشفيات، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة، لتطبيق مشروع الزمالة المصرية بجميع المستشفيات بالمحافظة، وناقش وكيل الوزارة آلية اعتماد بعض الأقسام الطبية بمستشفيات المحافظة ضمن برنامج الزمالة المصرية، وآلية اعتماد المدربين، من داخل وخارج المستشفيات ضمن البرنامج.

كما قام منسق عام الزمالة بشرح تفصيلي لمشروع تطوير الزمالة المصرية، وشرح المهام الوظيفة لكل منسق داخل المستشفيات، ووجه وكيل الوزارة بمتابعة العملية التدريبية لأطباء الزمالة بمستشفيات المحافظة، والتغلب علي كافة المعوقات، وقام كل عضو باللجنة الفرعية للزمالة بشرح وتدريب المنسقين على المهام المطلوبة منهم داخل المستشفيات.

يذكر أن برنامج الزمالة المصرية يهدف إلى التدريب والتعليم الطبي للأطباء بأحدث الوسائل العلمية، وتبادل الخبرات والمهارات العملية والعلمية للارتقاء بمستوى الأطقم الطبية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء لمواكبة التطور في الخدمة الصحية، وتكوين كوادر طبية قادرة علي تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

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