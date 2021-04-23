حياة كريمة تواصل الأعمال فى قرى زفتى بمحافظة الغربية

قالت الدكتورة زينب سامى، منسق مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الغربية، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس للجمهورية تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقرى المصرية.

وأشارت فى حديث خاص لـ"الدستور" إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بالغربية تتضمن 54 قرية و88 تابعا لخدمة 599 ألف مواطن بمركز زفتى ويتوالى جهاز تعمير الساحل الشمالى بوزارة الإسكان مسئولية تنفيذ الأعمال الإنشائية بتكلفة تقديرية 4.5 مليار جنيه، كما أنه سيتم إعداد نموذج موحد للمنشآت التى سيتم تنفيذها بالمحافظات مثل "المدارس، مراكز الشباب، المنشات الخدمية" وغيرها للتوصل إلى نمط موحد بكافة القرى.

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن مشروعات "حياة كريمة" تتضمن (سكن كريم، تبطين الترع، توصيل الغاز، إدخال مياه الشرب والصرف الصحي،توصيل الكهرباء ، الرصف، الاتصالات، الصحة، التضامن الاجتماعي والطب البيطري) هذا إلى جانب إنشاء مجمع متكامل للخدمات يشمل (التضامن ،البريد ،السجل المدني ،مركز تكنولوجي، الوحدة المحلية، الوحدة الزراعية).

وفيما يخص التمكين الاقتصادي، فقد أكد على ضرورة التواصل مع أصحاب المشروعات وتشجيعهم لإنشاء مشاريع وورش صناعية تعمل على دعم المواطن اقتصاديًا في القرى، هذا إلى جانب استمرار القوافل (الطبية، الاجتماعية، الرياضية والتعليمية) لتغطية جانب التنمية البشرية إلى جانب الأعمال السابقة.

من جانبها، أعلنت أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أنه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تم تنفيذ قافلة اجتماعية نظمتها مؤسسة التكافل بمديرية التضامن الاجتماعي بقرية نهطاي بمركز زفتى المدرجة ضمن تطوير قرى وعزب مركز زفتى.

وقالت وكيل الوزارة، إن فعاليات القافلة تضمنت توزيع مساعدات نقدية لـ 200 أسرة وذلك بإجمالي 40 ألف جنيه، وتوزيع 200 كرتونة سلع غذائية، من الأسر الأكثر احتياجا بالقرية، كما تم توزيع 4 جهاز عرائس لعدد 4 عرائس بتكلفة ٣٤ ألف جنيه.

وتتواصل أعمال مبادرة «حياة كريمة» بقري مركز زفتي بمحافظة الغربية، والتى وقع الاختيار عليها ضمن قرى هذه المرحلة التي تم إدراجها داخل المبادرة، حيث تجرى حاليًا أعمال إدخال الصرف الصحي بقرى (شبراملس، حنون، حانوت القبلي، دمنهور الوحش، سنبو الكبرى، فرسيس، وكذلك القرى التابعة لوحدة الغريب وتشمل كفر الجزيرة، كفر شمارة، كفر نواي، ميت النور)، بالإضافة إلى بدء نفس الأعمال في مجال إدخال الصرف الصحي بقرى ششتا وكفر سنبو.

وأيضًا أعمال إنشاء كوبري لخط السكة الحديد بقرية ميت الحارون، وكذلك استكمال أعمال إدخال الغاز الطبيعي بقرى نهطاي ، الضبابشة ، كفر دمنهور ، تفهنا العزب، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بقرى الريف المصري خاصة القرى الأكثر احتياجًا من رصف للطرق، وإدخال الصرف الصحي، توصيل الغاز الطبيعي والكثير من الخدمات الأخرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".