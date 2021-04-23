محافظ مطروح يتفقد مستشفى سيوة ويوجه بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، مستشفى سيوة المركزى للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمه للمواطنين حيث استمع إلي شرح من الدكتور محمد النعناعى مدير الادارة الصحية بسيوة عن أعمال التطوير التي تتم داخل المستشفي .

وتفقد يرافقه العميد عصام عبدالغنى رئيس مدينة سيوة وعدد من عمد ومشايخ الواحة أعمال تطوير المستشفي ومبنى سكن الاطباء بالمستشفى.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى سيوة المركزي وادخال المرافق لمبنى سكن الاطباء بالإضافة إلي اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية لمدينة سيوة حيث شارك الأهالي صلاة العشاء والتروايح بالمسجد الكبير مقدما التهنئة الي اهالى مدينه سيوة بمناسبة شهر رمضان المبارك وذكرى العاشر من رمضان .

ووزع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح 500 كرتونه مواد غذائية و400 كيلو لحوم علي الأهالي بحضور العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة وشيوخ القبائل، المهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية، الشيخ حسن عبدالبصير مدير اوقاف مطروح، الدكتور عبدالعزيز الدميرى مدير اثار مطروح، خليل خليفة على مدير ادارة الشباب والرياضه بسيوة وجمع من الرياضيين.

وكرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نادى الواحة الرياضي بسيوة بعد صعوده للقسم الثالث، وكذلك تكريم عدد من الفائزين في بعض الالعاب الرياضية مؤكدا على تقديم كافه اوجه الدعم للنادى للوصول الى الدورى الممتاز حيث شهد مباراه لكرة القدم وعروض رياضية وفنية لمواهب ذوى القدرات والهمم من طلائع وشباب الواحة.

جاء ذلك استمرارا للجوالات الميدانيه التي يقوم بها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية وتيسير الخدمات للمواطنين .