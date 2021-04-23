الحلقة 10.. يسرا أمام المهمة المستحيلة فى حرب أهلية

مع مرور حلقات مسلسل حرب أهلية، تتورط مريم (يسرا) في مشكلة أكثر تعقيدًا من التي قبلها، ويبدو إنها أمام مهمة مستحيلة، هي الخروج من كل المآزق المحيطة بها وصولاً إلى الحلقة الأخيرة من أحداث المسلسل.

ففي الوقت الحالي، يوسف (باسل خياط) طبيبها النفسي بعد أن أقنع مريم بالزواج، ثم انفصل عنها بعد أن استولى على المستشفى الخاصة بها، كذلك بدافع الغيرة، فإن ابنتها تمارا (جميلة عوض) تدبر مكيدة لنور (مايان) التي تعيش مع مريم في البيت نفسه وتعتبرها مثل ابنتها، أيضًا زوجها السابق عزيز (رشدي الشامي) يستمر في مضايقاتها وشحن ابنتها تمارا من ناحيتها.

التساؤل الذي يدور مع تعقد أحداث المسلسل، هو كيف يمكن أن تستعيد مريم المستشفى بعد أن تم توثيقها باسم يوسف؟ كذلك ما هو رد فعلها حين تعلم بما تقوم به تمارا؟ وهل سوف تنصلح علاقتهما ببعضهما؟

في المسلسل تقوم يسرا بدور مريم، وهي امرأة ثرية، هجرها زوجها وابنتها، وهي ليست على علاقة جيدة بهما، بالتوازي تدور علاقة مريبة بينها وبين طبيبها النفسي، كذلك تعيش معها في المنزل نور (مايان السيد) التي تعتبرها ابنتها، وحتى الآن لا نعرف طبيعة صلة القرابة بينهما.

ويدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

ويعرض مسلسل “حرب أهلية” عبر قنوات سي بي سي حيث يعرض المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة إلا الربع صباحا والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء والإعادة الثالثة في تمام الساعة الثانية عشرة إلا ربع ظهرا كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة سي بي سي دراما ويعرض العمل أيضا عبر قنوات دبي في العرض الخليجي.

حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.